Leteaksjon etter savnet padler

Jon Helle i Rogaland brann- og redningssentral sier til TV 2 at de har brannbåten ute for å bistå HRS i søket etter en padler.

Vedkommende skal ha kommet vekk fra et følge.

Stavanger Aftenblad omtalte leteaksjonen først.

Ifølge Hovedredningssentralen kan padleren det letes etter befinne seg i nærheten av en medpadler.

– Tre padlere var sammen, og han ene var litt bekymret for den ene av de tre. Vi har sendt meldinger til båter i området, og noen har sett to kajakker som passer til beskrivelsen. Det kan tyde på at de to andre er sammen, sier Erik Willassen i HRS til TV 2.

HRS har redningsskøyte ute i søket, og Willassen opplyser at de ønsker å komme i kontakt med padlerne før de avslutter.