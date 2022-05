Valgets kval, er det noe som heter. Du har sikkert kjent på det, for eksempel når må velge mellom sjokolade- eller jordbærsmak på isen.

Det er ikke alltid lett å være Porsche 911-kjøper, heller (uten at vi på noen som helst måte mener at det er synd på dem, av den grunn).

Her er det blitt et tilnærmet uendelig antall varianter å velge mellom. For moro skyld tok vi en tur innom listen over varianter som er registrert hosOpplysningsrådet for veitrafikken (OFV). De har registrert 33 ulike varianter av 911!

Her kan du velge mellom bakhjulsdrift og firehjulsdrift, automat eller manuell, cabriolet, coupe eller targa – og en drøss ulike motoralternativer.

Men vet du hva. Vi tror vi vet hvilken som er det perfekte kompromisset mellom pris, ytelser og kjøreegenskaper!

Dyrest er smartest

Før vi røper vårt valg. La oss gi et eksempel på spennvidden. Innstegsmodellen – 911 Carrera PDK – har en startpris på 1.538.000 kroner. Her får du boxermotoren på 385 hestekrefter, automatgir og bakhjulsdrift.

I den helt andre enden av skalaen finner vi nykommeren 911 Sport Classic. Denne nye spesialmodellen har 550 hestekrefter, firehjulsdrift – og en startpris på drøyt 3,6 millioner kroner. Denne lages i et begrenset opplag, og er ironisk nok trolig den beste investeringen av alle. Så om du har pengene ...

Men om vi skal se på hva du får for pengene, er vårt valg 911 GTS.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Finn deg en nyasfaltert vei på en solskinnsdag, og du kan kjøre til langt på kveld.

Hva er nytt:

GTS plasserer seg mellom Carrera 4S og Turbo i hierarkiet. Den har 480 hestekrefter og firehjulsdrift. Du kan få den med både manuell og PDK automatgirkassse.

GTS-modellene er satt opp strammere enn innstegsmodellene. Alt er gjort mer dynamisk – og spisset opp mot å øke kjøregleden enda et hakk. Et eksempel på hvor hard core denne bilen er: Hjulene er de samme som står på Turbo S – festet med én senterbolt. Tøft! For øvrig er de svarte felgene 20" foran – 21" bak.

Rent visuelt må du være i kategorien "bilnerd+" for å se forskjell på en vanlig 911, ved første øyekast. Men etter hvert merker man seg de mørke detaljene som avslører den: Blant annet lysene og enderørene på eksosanlegget. I tillegg har den selvsagt noen GTS-merker. Diskret – men tydelig nok, for de som vet hva de skal se etter.

Frontfangeren er også litt annerledes. Bak er skiltet flyttet høyere opp på bakfangeren – i stedet for helt nede ved eksosrørene.

Innvendig er Sport Plus-setene standard i GTS-en. De har mer skulderstøtte. Det er også et alcantara-lignende materiale som Porsche kaller Race Tex dandert rundt om i bilen – inkludert i setene, på rattet og dørene.

Og vi digger at midt blant alle de digitale instrumentene står det en diger analog turteller. Herlig!

Prisene for Coupe starter på rundt 2 millioner kroner. Du får den både som Targa og Cabriolet, også.

Baksetene er mest til pynt. Men det finnes de som bruker disse, også – og de kan bli direkte provosert av å høre at en 911 er upraktisk.

Hvordan fungerer det?

Hellige moses, dette er moro! De gangene jeg tester 911, slår det meg hver gang hvor unik kjøreopplevelse disse bilene byr på. Den herlige følelsen av å ha motoren bak deg, lav sitteposisjon, raspet fra boxermotoren, utsikten over panseret og synet av hjulbuene som breier seg over bakdekkene i speilet.

Det finnes mange kule sportsbiler – men 911 er 911. Den er noe for seg selv.

Men det du får i svingene – må du betale litt for under vanlig kjøring. De som ikke har samme lidenskap for å piske den rundt svingete bakveier, vil kunne reagere på at den er for stivt satt opp. Du merker humper og dumper. Godt.

Jeg synes faktisk foregående GTS var litt mer "hverdagsvennlig".

Støydemping er heller ikke nevneverdig høyt prioritert. Følgelig lager bakdekkene med sine totalt drøyt 60 centimeters bredde en god del dekkstøy.

Dermed er det kanskje mer et leketøy og søndagsturbil, enn en langturbil.

Men ta den med på bane, og vi er rimelig trygg på at du kommer til å måtte tvinges derifra med makt, når sola har gått ned og alle de andre er ferdige for lengst. For den er helt vanvittig morsom å kjøre aktivt.

Hvordan vi opplevde 911 Turbo S på bane, kan du lese mer om her.

Hører du motoren – som står og "stanger" på 5.000 omdreninger? Følelsen når du slipper bremsen er akkurat så brutalt som du forestiller deg.

GTS er en bølle som liker å få juling! Pisk turtallet opp til drøyt 7.000 omdreininger i minuttet – og du får smake på hvilken indrefilet av en motor som ligger gjemt bak baksetene.

Den ligger flatt i svingene, styringen er perfekt og frasparket sånn at det kiler fra tærne helt opp til nakkehårene.

For den ultimate kjøregleden, anbefaler vi manuell girkasse. Kanskje er dette siste generasjonen som får det? Du mister noen tiendedeler på veien til 100 km/t. Men 4,1 sekunder er brennfort, det også – og du får en helt annen følelse av å kjøre bilen. Heia tre pedaler!

Tross alt – kjøper du 911 er det jo fordi du har tenkt å nyte hvert eneste sekund av turen.

Når det er sagt. Den åttetrinns PDK-girkassen i testbilen er eksemplarisk i bruk. Og du kan selvsagt bestemme selv når det skal gires, ved å bruke hendlene bak rattet.

Launch control er forbilledlig enkelt å aktivere. Bare press bremsen og gi full gass. Når du er klar, slipper du bremsen og kastes inn i en brølende akselerasjon. Dette kan Porsche. Og du trenger ikke å bekymre deg for at drivlinjen skal ryke. Eller at du må inn til service fordi du gjør det fem-seks ganger på rad. Bare nyt det, og ha det moro. Bilen er bygget for å tåle det!

Glad i Porsche 911? Les både tester og bruktbil-guide her

Bilen for deg hvis?

Du elsker å kjøre bil!

Ikke bilen for deg hvis?

Du bare vil ha noe som frakter deg fra A til B

Porsche 911 er redningsbøyen for mange menn i midtlivskrisen.

Konklusjon:

Det finnes raskere 911-er, det finnes billigere 911-er, det finnes råere 911-er og det finnes billigere 911-er. Likevel er dette den 911-en vi kaller vår "go to"-modell. Den som gir deg ekstreme mengder kjøreglede, mer enn nok fart – og til en pris som ligger godt under de aller dyreste modellene, tross alt.

Men billig er den ikke. 911 er aldri det. Skal du ha mye utstyr, blir det enda verre. Testbilen koster småskumle 2,58 millioner kroner. For eksempel fordi lakken – den lekre Shark Blue – koster 33.000 kroner, GTS-interiørpakken koster 48.400 kroner og Sport Design Eksteriørpakke letter deg for ytterligere 36.400 kroner.

Men det fine er at du trenger egentlig ikke noe særlig ekstrautstyr. GTS er nesten ferdig spekket med det du trenger. Hvis du har litt til overs, anbefaler vi å ta med bakakselstyring (27.400 kroner), løftesystem for framaksel (29.400 kroner) og adaptive cruise control (20.700 kroner).

Det er ting som påvirker kjøreegenskaper og hverdagen. Mye av det andre er jåleri du ikke trenger. Klarer du å begrense deg, sparer du mye.

Og du får du i alle fall det du betaler for. Et fyrverkeri av en bil!

Ryddig, men kanskje litt lite spennende interiør. Og vi skulle gjerne hatt en koppholder til ...

Eierne mener:

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 12.400 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 22 vurderinger av Porsche 911 - men ingen av den nyeste utgaven.

Porsche 911 GTS Motor og ytelser: Motor: 3-liter, 6-sylindre, boxer Effekt: 480 hk / 570 Nm 0-100 km/t: 3,4 sek (krever Sport Chrono-pakke). Toppfart: 311 km/t Forbruk (WLTP): 1,,11 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 453 x 185 x 130 cm Bagasjerom: 132 (foran) / 264 (bak baksetene) liter Vekt: 1.545 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.957.900 kroner Pris testbil: 2.580.000 kroner

Video: Du kan se testen vår av toppmodellen 911 Turbo S her:

