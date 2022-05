Dronning Elizabeth uteblir fra åpningen av det britiske parlamentet

Dronning Elizabeth sliter fremdeles med mobilitetsproblemer, og etter råd fra legene har hun motvillig besluttet å ikke delta på åpningen av det britiske parlamentet som finner sted tirsdag 10. mai.

Det opplyser Buckingham Palace i en uttalelse, melder BBC.

Ifølge BBC er det første gang siden 1963 at dronningen ikke deltar på åpningen.

Dronningen var ment å holde en tale under åpningen. Prins Charles vil i stedet holde talen på vegne av dronning Elizabeth.

Under årets påske uteble dronningen fra flere arrangementer, og i forrige uke opplyste Buckingham Palace at hun heller ikke vil være å se under den kongelige hagefestsesongen.