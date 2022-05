Tok andre stikk i høydramatisk semifinale

ØIF Arendal - Drammen 33-31 (20-15)

ØIF Arendal tok første stikk i semifinalen mot Drammen da de vant på 34-29 i Drammenshallen.

Et revansjelystent, men også skadeskutt, Drammen var på plass på sørlandet. To av Drammens mest sentrale spillere, Hermann Vildalen og Viktor Norberg, ble begge skadet under trening i forkant av kampen.

– Det som er dumt er at planene vi la må legges litt vekk og vi må improvisere litt. Men vi går for det vi og prøver å bite dem i beina og se om de faller, sa Drammenstrener Kristian Kjelling til TV 2 før kampstart.

ØIFs Mario Matic fortsatte storspillet fra forrige kamp og hamret inn ballen til 1-0, og begge lag satte et voldsomt tempo fra start. Etter tre minutter var det scoret fem mål.

Ti minutter inn i førsteomgang kom Drammens August Olsen Storbugt på kontring og skøyt målvakt Kristijan Jurisic i ansiktet. Det likte Arendals-målvakten lite og løp ned kantspilleren i etterkant.

– Jeg synes det er et soleklart rødt kort, slo TV 2s håndballekspert Bent Svele fast.

– Godt det ikke er han som dømmer, sier Kristian Jurisic til TV 2 etter kampen.

Se situasjonen under!

Jurisic fikk tominutters utvisning.

Målvakten forteller at han reagerte slik fordi Storbugt ikke sa beklager etter at han traff han i ansiktet.

– Jeg treffer han i ansiktet og det er ikke meningen, sier Storbugt.

– Men jeg synes ikke han skal oppsøke meg der. Jeg kjenner kontakt og faller. Sånn er det i kampens hete, legger han til.

ØIF dro ifra utover omgangen og gikk til pause med femmålsledelse, 20-15.

Etter hvilen reduserte Drammen to ganger på rappen, og kom tettere på. Oscar Olafsson hamret inn fra distanse og stilling var 24-22 med tjue minutter igjen.

Jurisic storspilte mellom stengene i andreomgang.

– Mannen som du mener skulle hatt rødt kort, kan avgjøre den andre semifinalen, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli til makker Svele.

Drammenserne reduserte nok en gang: Sindre Aho sikker fra straffemerket til 28-27.

Men Sebastian Simonsen satte et punktum fra kanten og kampen endte 33-31. ØIF har dermed vunnet to semifinaler i av best av fem kamper.

– Jeg er veldig stolt av gutta og det de leverer alle de minuttene de får utpå der i dag. At det står 2-0 visste vi var mulig mot Arendal, forteller Kjelling etter kampen.