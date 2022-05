Nysigneringen Castro i sentrum da Brann snudde kampen på tre minutter

KFUM - Brann 1-5

Brann var i trøbbel borte mot KFUM etter at Moussa Nije sendte hjemmelaget i føringen rett før pause.

Men etter en bisarr keepertabbe og et rødt kort, snudde Brann kampen på tre utrolige minutter. Svenn Crone og Aune Heggebø scoret ett mål hver, før Niklas Castro trygget ledelsen med to raske mål. Niklas Jensen Wassberg fikk æren av å sette kronen på verket, og 5-1.

– De fikk det røde kortet, og da kom alle målene. Det var utrolig deilig på en tøff bortebane, sier Castro til TV 2.

Den tidligere Aalesund-spilleren hadde med seg morens hund under intervjuet.

– Jeg blir alltid glad når jeg ser henne, så det hjelper på, sier han.

Niklas Castro (t.h) feirer sammen med lagkamerater og bortesupporterer etter å sendt Brann opp i 3-1. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er tungt nå. Det er tungt for gutta, som gjennomførte en ganske god kamp frem til det ble elleve mot ti. Det er ingen syndebukker, men det er klart det ble avgjørende med elleve mot ti. Vi hadde full kontroll på kampen før det. Brann skapte ekstremt lite. Vi skapte litt, men burde skapt mer. Vi traff bra med kampplanen, men med elleve mot ti ble det litt annerledes. Vi så litt seige ut etter det, så treneren får evaluere litt hva vi har gjort i treningsuken, sier KFUM-trener Jørgen Isnes til TV 2.

Med mandagens storseier tok Brann sesongens tredje borteseier av tre mulige.

– Vi malte på, og vi kom til sjanser, selv om de ikke var så store. Vi presset på, og Kåffa ble slitne. De begynte å gå ned for å tøye for kramper. Det gir oss energi, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Også Brann-trener Eirik Horneland var fornøyd med hvordan laget hans snudde kampen etter hvilen.

– Deilig! Det var en veldig trøblete og svak førsteomgang. Det var oppjaget, uryddig og mange tekniske feil som stresser oss. Det var en voksen gjeng som kom ut i andre omgang og snudde det på en fornuftig måte, sier Horneland til TV 2.

Tam førsteomgang - så smalt det

Kampens første sjanse kom allerede etter 30 sekunder. Kaptein Gravli Rasch lempet ballen i rommet bak Brann-forsvaret, og plutselig var Petter Nosakhare Dahl alene gjennom. Ruben Kristiansen fikk forstyrret angriperen såpass, at han satt ballen over mål.

"Kåffa" fortsatte å presse fram feil hos bortelaget. Etter åtte minutter rotet Brann-keeper Dyngeland det til under hardt press. Oslo-laget klarte imidlertidig ikke å utnytte målvaktens svake pasning.

Etter hvert tok bergenserne mer og mer over kampen, uten å skape de store sjansene. Nærmest var veteran Ruben Kristiansen, som fikk bra klem på en volley i returrommet etter en corner. Ballen snek seg en meter utenfor mål.

Rett før pause fikk KFUM hull på byllen. Moussa Njie stod på rett plass til rett tid, og banket hjemmelaget i føringen foran tilreisende Brann-fans.

– Det er masse rom å spille i, så jeg ser absolutt lyst på å komme tilbake her, lød beskjeden fra Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.

Bisarr keepertabbe startet snuoperasjonen

Førsteomgangen var sjansefattig og lite innholdsrik, men etter pause fikk pipen en annen lyd.

Etter 53 minutter kom kampens mest bisarre situasjon. En svak Brann-ball trillet mot dødlinjen, og KFUM-keeper Jonas Vatne Brauti ser tilsynelatende ut til å skjerme ballen kontrollert ut. En offensiv Svenn Crone hadde derimot ikke gitt opp ballen og snappet den framfor nesa på sisteskansen.

Svenn Crone utnyttet KFUM-keeperens megatabbe, og startet snuoperasjonen. Det var også danskens første mål for klubben. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi får se hvordan resten av kampen utarter seg nå, men i utgangspunktet må de klare å ha et grunnspill som produserer flere og større sjanser enn hva de har klart i Obos så langt. Vel og bra å utbytte motstanders feil på Obos nivå, men over tid kan de ikke belage seg på at motstander skal være Brann sin farligste mann. De har fortsatt alle muligheter til å rykke opp, men jeg tror Bergenspublikummet må forberede seg på en sesong hvor marginene for opprykk er mye mindre enn hva forutsetningene skulle tilsi, sier TV2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Backen trillet ballen i åpent mål, og dermed var lagene like langt på KFUM-Arena.

Utvisning satte fyr på Brann

73 minutter ut i kampen ble KFUMs Momodou Lion NIje sendt tidlig i dusjen, etter å ha fått to gule kort på få minutter.

Syv minutter senere har Brann snudd kampen. Svenn Crone var igjen i sentrum, og serverte Aune Heggebø i boksen. Med en heading i det lengste hjørnet scorte han sesongens første mål etter åpent spill.

Aune Heggebø sendte bortelaget i ledelsen med et godt hodestøt. Det var spissens andre mål for sesongen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Så var det tid for Niklas Castro. Chileneren introduserte seg for alvor da han først limte ballen i høyre kryss, før han like etter økte ledelsen til 4-1.

Innbytter Niklas Jensen Wassberg fastsatte resultatet til 5-1 på overtid.

– Motstander kommer ikke til å gjøre så store tabber, og få så idiotiske røde kort i veldig mange kamper, så selv om enden på visen ble god for Brann i dag ville jeg vært litt betenkt over hvor ofte det lugger på siste tredjedel når motstander er i balanse, sier TV2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Amankwah stiller spørsmål rundt Brann tross målfesten i sluttminuttene.

– Når KFUM først blir ti mann, er det all ære til Brann for å gripe sjansen og male de totalt i senk. Når det lugger såpass så lenge KFUM er fulltallig, blir imidlertid spørsmålet når vi skal få se lignende Brannfotball mot elleve mann, sier han.