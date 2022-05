– Eg er russer, men støtter Ukraina av heile mitt hjarte

På sitt besøk til Kirkenes fekk statsminister Jonas Gahr Støre høyre om livet til folk frå både Russland og Ukraina. I grensebyen står dei side om side i håp om at krigen snart skal ende.

Det var ein alvorstynga statsminister som møtte innflyttere frå både Russland og Ukraina i Kirkenes.

Der fekk Støre høyre om den nye kvardagen, gamle vener som har mista kontakten og om håpet for at Europa kanskje kan få oppleve fred.

Står side om side

Kirkenes er ein av byane i Noreg som har både mest og nærast samarbeid med Russland. Dette har ført til at byen har ein stor andel russisk befolkning.

Natalia er ein av desse. Ho flytta til Noreg for mange år sidan, men har hatt god kontakt med vener i heimlandet. I alle fall fram til krigen braut ut.

– Eg har framleis kontakt med mange venner, men nokre vart berre borte. De som støtter krig og Putin, dei har eg kutta kontakta med, seier Natalia.

– Det er framleis mange i Russland som støtter Ukraina, men dei tore ikke seie noko. Det er veldig trist.

MØTE: Statsministeren møtte representanter fra den russiske og ukrainske befolkningen i Kirkenes. Foto: Ole Berg-Rusten

Ved sidan av ho står Mykhailo. Han er eigentleg frå Ukraina, men kom til Kirkenes i 2010. Han beskriv ein kvardag som har vorte tøffare etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Stemninga vart jo kaldare etter at dette starta.

Han tek seg ei pause.

– Kva skal man seie? Ord vert fattige.

– Eg støtter Ukraina av hele mitt hjerte

For statsministeren var det viktig å møte dei som på ein eller annan måte vert påverka av krigen, sjølv om dei bur i Noreg.

– Det er veldig sterkt. Det er enkelthistorier som gjere veldig inntrykk. Som Mykhailo som kom til Kirkenes i 2010 og som no opplev at landet hans er under angrep og i krig.

Både Natalia og Mikhail fortel om eit lokalmiljø i Kirkenes som har stått saman og teke vare på både russera og ukrainera etter krigen braut ut.

– Vi har fått veldig mykje støtte. Alle støttar oss. Dei forstår at det ikkje er vi som starta krigen. Og vi seier tydelig ifrå at vi ikkje støttar krigen og vi vil at den skal ta slutt. Det forstår folk, seier Natalia.

Ho er krystallklar i si tale. For hennar del er det aldri aktuelt å støtte Putin. Ho står side om side med sine naboar frå Ukraina med eit enkelt håp.

– Eg er russer, men eg støtter Ukraina av heile mitt hjarte. Eg vil berre at krigen skal ta slutt raskast mogleg, at Ukraina vinn og jager vekk okkupantane. Det er det eg vil.

Meiner Putin lyg

Statsministeren reagera på tala Russlands president Vladimir Putin holdt på 9. mai-markeringa i år.

Statsministeren meiner Putin lyg i si framstilling av krigen. Foto: Daniel Berg Fosseng/TV 2

Men han seier at retorikken dessverre ikkje kjem som eit sjokk.

– Den overraskar meg ikke. Det er ei forlenging av den historia Putin har fortalt før. Der han nærast er eit offer og at alle er ute etter Russland. Det at det skal ha byrja med å skulle forhindre ein Nato-invasjon av Krim, det er feil. Det er løgn, slik er det ikkje, seier Støre.

– Det er ei historiefortelling som dessverre det russiske folket får høyre utan at det vert kritisert. For det er ikkje lov. Det fortel mykje om den autoritære retninga han har teke landet i.