Biltyver blir stadig mer utspekulerte. Ved hjelp av avansert elektronikk, er det mulig å stjele de fleste nye biler.

Nå går Nettpatruljen til Øst Politidistrikt ut med en spesifikk advarsel til alle Tesla-eiere. Dette skriver de på sin Facebook-side:

Eier du en Tesla? Pass på hvor du legger bilnøklene når du parkerer bilen for kvelden.

Mange bilmerker rammes

Politiet skriver videre at tyvene ved noen tilfeller har brukt en antenne-forsterker, som gjør at bilen får kontakt med nøkkelen, også over lengre avstander. Derfor er det for eksempel ikke smart å oppbevare nøkkelen som mange gjør: Rett innenfor inngangsdøren sin.

Det er imidlertid ikke bare Tesla-eiere som kan oppleve dette. Alle biler som har keyless go (nøkkelfri start), rammes.

Disse bilmerkene stjeles oftes

Politiet advarer Tesla-eiere spesifikt, men alle som har nøkkelfri start kan potensielt rammes.

Taste ekstra PIN-kode

Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland har tidligere gitt denne kommentaren til TV 2:



– Det er dessverre ingenting som gir full beskyttelse mot alle former for biltyveri, men Tesla har rullet ut en rekke sikkerhetsforbedringer.

En av disse forbedringene er «PIN to Drive».

– Dersom man er bekymret for biltyveri, kan man vurdere å aktivere funksjonen PIN to Drive, som gir et ekstra lag med beskyttelse, sier Roland.

«PIN to Drive» innebærer at man må taste en PIN-kode for at bilen kan starte.

– Slike funksjoner gjør det vanskeligere for tyvene å lykkes, uttaler Roland.

Det samme rådet gir Politiet Nettpatrulje.

LES MER: Så lett er det å stjele tusenvis av norske biler

Video: Teslaen tar rundkjøringen på en ganske så spesiell måte...