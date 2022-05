Labour-lederen lover å slutte hvis han får øl-bot

Et bilde av Starmer som drakk øl med kolleger under en valgkamptur til Durham i april 2021, har ført til kritikk fra de konservative.

Saken ble etterforsket tidligere i år, og politiet sa da at de ikke mente det dreide seg om et lovbrudd. Men politiet i Durham opplyste i forrige uke at de gjenåpner saken etter at betydelig ny informasjon har dukket opp.

Mandag sa Starmer at han er fast bestemt på at ingen lover ble brutt.

– De ble fulgt til enhver tid. Jeg tok meg bare en matbit da jeg jobbet seint på kvelden, som enhver politiker ville gjort få dager før et valg, sier han ifølge Sky News.

Hvis politiet bøtelegger ham, vil han «selvsagt gjøre det rette og gå av», tilføyer Starmer.