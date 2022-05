Bevæpnet politiaksjon i Elverum

Politiet bevæpnet seg for å stoppe en bilist mellom Trysil og Elverum mandag.

Bevæpnet politi og politihelikopter deltok i pågripelsen av en bilfører som ikke ville stanse for politiet på riksvei 25 mellom Trysil og Elverum.

– En politipatrulje fra Trysil ønsket å stoppe og kontrollere et kjøretøy på riksvei 25 grunnet mistenkelig kjøreatferd. Bilen vinglet på veien og ville ikke stanse for kontroll. Derfor ble andre politienheter inkludert et politihelikopter tilkalt, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til TV 2

Politiet fikk stanset bilen ved Bergeberget i Elverum kommune.

– Mannen ble pågrepet på stedet. Han vil undersøkes av legevakt, som vil ta prøver av han. Deretter vil han bli transportert til arresten, sier Bakken.