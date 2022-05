Advarer om sommerferie-smell: – Jeg ble sjokkert

Politiet advarer om at produksjonstiden for pass vil øke ytterligere inn mot sommeren – til så mye som ti uker. For Marita kostet det henne reiseplanene.

To år med omfattende korona-restriksjoner er endelig over, og Marita Eriksen (51) har bestemt seg for å realisere noe hun har tenkt på lenge.

Hun skal flytte fra Hammerfest til Tyrkia i juni, for å være med kjæresten der.

Før den tid, er det litt å organisere. Mandag satte hun seg foran PC-en for å bestille en time på sin lokale politistasjon for å fornye passet.

– Jeg ble rett og slett sjokkert, sier Eriksen.

Får ikke reist

OPPGITT: Marita Eriksen (51) er oppgitt over den lange ventetiden. Foto: Privat

Til tross for at Politidirektoratet har advart om lengre ventetid på pass, var ikke Eriksen forberedt.

Første ledige time for å fornye passet var 22. juni.

– Jeg ble sjokkert. Når jeg tok et søk og så etter ledige timer andre steder, så jeg at det var likt over store deler av landet, sier hun.

Hadde passet blitt fornyet, trykt opp og sendt rett etter timen, kunne kanskje flytteplanene i juni gått etter planen.

Men ifølge Politidirektoratet er også leveringstiden på pass nå lengre enn vanlig.

Man må regne med cirka syv uker, eller mer på steder med lang postgang. Politiet forventer også at leveringstiden vil øke ytterligere frem mot sommeren.

– Ikke bestill reiser

Politidirektoratet opplyser til TV 2 at det store problemet nå er både råvaremangelen, og at antallet nordmenn med pass som går ut på dato er svært stort.

– Etterspørselen er høyere enn tilgjengelig produksjon, selv med de tiltakene vi har iverksatt. Derfor må det regnes med at ventetiden øker ytterligere de neste månedene, sier Arne Isak Tveitan, seksjonssjef i Politidirektoratet.

Tveitan opplyser at produksjonstiden for pass allerede er på syv uker. Innen starten av juli mener han den kan være så lang som ti uker for pass, og fire til seks uker for nasjonale ID-kort.

Tveitan opplyser at politiet har forsøkt å nå befolkningen og oppfordre til å fornye passene tidligere i år, slik at man skulle slippe en propp ved sommeren. De har blant annet sendt ut SMS-er.

– Likevel er det naturlig at folk ikke tenker på dette før det er akutt. Nå står vi i en situasjon der vi dessverre ikke klarer å levere normale tjenester til befolkningen. Generelt vil vi fraråde folk å bestille nye reiser nå hvis de ikke har reisedokumentene i orden, sier han.

For mange uten pass kan nødpass tidligere ha vært en kriseløsning.

Dette fraråder Politidirektoratet å belage seg på. Produksjonen av nødpass er nemlig også påvirket av råvaremangelen.

– Det utredes ytterligere tiltak for å sikre at de som er i en nødsituasjon får tilgang på nødpass. Dersom det blir nødvendig å stramme inn vil fritidsreiser trolig rammes først. Politiet anbefaler derfor ikke å belage seg på nødpass til ferien i sommer, sier han.

Vil ikke forskyve problemet

Selv om Eriksen må bli værende i Norge til august eller lenger på grunn av pass-problemene, tar hun det med fatning.

Hun ønsker imidlertid å advare andre som er i ferd med å bestille sommerferie, uten å ha tørket støv av passet.

– Sommeren står for tur og etter år med reiserestriksjoner vil jeg tro mange i disse dager bestiller utenlandstur. En del av dem har nok, sånn som meg, et pass som har gått ut og vil ende opp med samme problem, sier hun.

BØR SJEKKES: Du bør sjekke datoen, dersom du skal ut og reise. Plutselig ser det slik ut, og passet er ugyldig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Eriksen har vært inne på tanken om å skaffe et nasjonalt ID-kort, som man kan reise med i EU, eller et nødpass.

– Samtidig vil jo det bare bety ekstra kostander og at jeg forskyver problemet. Når det tar så langt tid å få time til å bestille pass, vil det sikkert også føre til ytterligere press på politiet, sier hun.

Det hadde heller ikke vært mulig for henne å søke om ID-kort og pass samtidig. Politiet begrenser nemlig utstedelsen til ett dokument per søker på grunn av den unormalt høye etterspørselen og utfordringer med leveranser.

Eriksen belager seg derfor på en sommer i Norge og flytting i august.

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet og vente, sier hun.