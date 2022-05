Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» nekter straffskyld

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» erkjenner ikke straffskyld, skriver NRK.

Vaktsjefen sin forsvarer, Tom Sørum, opplyser det samme til TV 2.

– Det bekreftes. Utover det tar han tiltalen tungt og har ikke ytterligere kommentarer nå, skriver Sørum i en e-post til TV 2.

Det er snart fire år siden fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden.

Hendelsen førte til store skader på fregatten som til slutt grunnstøtte og havarerte.

Nå har riksadvokaten konkludert med at «uaktsom navigasjon» om bord på KNM Helge Ingstad var den «dominerende årsak» til sammenstøtet, og det blir derfor tatt ut tiltale mot fregattens navigatør.

– Tiltalebeslutningen bygger på en omfattende etterforskning, og vi har på grunnlag av det, og etter avhør, kommet frem til at det er blitt foretatt slike vurderinger i saken at det er grunnlag for straffeansvar for den som var vakthavende på fregatten, har statsadvokat Magne Kvamme Sylta sagt til TV 2.