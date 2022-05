Gikk galt for «Sommerhytta»-paret: – Ble noen tårer

I den fjerde uka av TV 2-programmet «Sommerhytta» fikk deltakerne i oppgave å flislegge bad, samt lage en form for oppbevaring til å ha utendørs.

Før parene kunne begynne å legge fliser, var de nødt til å klargjøre badet. Det gikk dog ikke helt som det skulle for paret i den gule hytta, Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30).

Centimeter-feil

I starten av uka var Boudaya nødt til å delta på obligatorisk forelesning på skolen, og var derfor borte de første dagene.

I mellomtiden jobbet partneren Mahnin på ukesprosjektet sammen med en vikar. De hadde klargjort badet for flisleggingen, men tidlig dagen etter fikk Mahnin beskjed om at dette ikke hadde blitt gjort riktig.

De var derfor nødt til å gjøre deler av arbeidet på nytt.

– Det viste seg å være centimeter-feil som førte til at vi måtte gjøre det på nytt, sier paret til God kveld Norge.

De forteller nemlig at de hadde fanget opp fra noen av de andre deltakerne at det skulle være 30 centimeter mellom lektene på badet. Istedenfor å måle denne avstanden fra senter til senter på lektene, målte de fra kant til kant.

– Feilen forplantet seg og gjorde at vi dagen etter fikk beskjed om at det ikke kunne stå sånn, fordi det ville få konsekvenser for flisene senere, legger Boudaya til.

– Veldig kjipt

Med tre andre deltakerpar som jobbet på spreng med samme prosjekt, var det derfor ingen tid å miste.

– Det var veldig kjipt å få beskjeden om at vi måtte gjøre det på nytt. Vi hadde vært så nøye dagen før, og jobbet hardt for å være à jour med de andre deltakerne, sier paret.

– Vi mistet i hvert fall troen på at vi kom til å fullføre alt.

NEDSLÅENDE: Paret forteller at det var nedslående å få beskjeden om å starte deler av arbeidet på nytt. Foto: TV 2/Espen Solli

På grunn av dette opplevde paret en knekk i motivasjonen, men hentet seg inn igjen etter en pause.

– For min del ble det noen tårer og en tur i kjelleren. Men det ble bedre etter litt shopping, en fin solnedgang og motiverende ord fra Ibrahim, sier Boudaya.

Lærte av situasjonen

Til tross for en nedtur, forteller 28-åringen at de lærte fra situasjonen.

– Vi lærte at når vi først er i kjelleren, så skal det lite til for å komme seg opp igjen. Det handler om hvordan man snakker til hverandre, hvilken innstilling man har og hva man ønsker å fokusere på, sier hun til God kveld Norge.

Paret tillot seg selv å være skuffet i noen timer, men deretter var de nødt til å legge nederlaget bak seg for å kunne jobbe videre.

– Vi lærte også at vi måtte være enda mer nøye og forsikre oss om at vi gjorde rett underveis, selv om det også var vanskelig til tider, da det er mye man ikke får veiledning på.

– Mest av alt handlet det om å ikke gi seg. Vi måtte gi alt, og ikke grave seg ned – selv om noe går skeis. Å gi oss selv litt «slækk. Vi kan jo egentlig ikke flislegge eller bygge, så det må være rom for å feile, avslutter paret.