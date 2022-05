Kontroversiell Eurovision-artist synger om at han liker «juicy» vagina: – Inspirert av Norge

Etter at latviske Jānis Pētersons så inn i kamera og sa «I eat veggies and pussy», sa han at låten var inspirert av Norge.

Jānis Pētersons, Dagnis Roziņš, Reinis Višķeris, Krišjānis Ozols, Roberts Memmēns og Toms Kagainis utgjør bandet Citi Zēni. De representerer Latvia med låten «Eat Your Salad».

I videoen øverst i saken, synger vokalist Pētersons de første linjene av sangen til TV 2:

Instead of meat I eat veggies and pussy.

LAGDE SHOW: Citi Zēni var uten tvil noen av de som skapte mest liv og røre på den turkise løperen. Foto: Heiko Junge/NTB

Norge og Island

Etter at han har sunget de nevnte linjene og gitt et lite blunk til kamera, sier han:

– Det er det sangen handler om. Jeg har hentet mye inspirasjon fra min tur til Island og mine turer til Norge. Jeg har vært i Bergen og Stavanger mange ganger, sier Pētersons, før han raskt bytter tema og begynner å tulle med norsk kultur:

– Fjellturene dere har der er helt fantastiske! Man går i fire timer og kommer til en stein mellom to fjelltopper. Så står man der og sier: «Jeg har oppnådd noe!»

Et grønt budskap

Og selv om sangen har noen litt vulgære partier, handler den i stor grad om å leve på en måte som er bra for planeten.

Noe man kanskje forstår dersom man får servert litt mer av teksten:

Instead of meat I eat veggies and pussy

I like them both fresh, like them both juicy

I ride my bicycle to work instead of a car

All of my groceries are divided by weight and stored in glass jars (Yeah)

Got my reusable bag

That swag, my flex, my flag

Zero waste, that is my jam

Heier på Norge

Gruppa sier at de tror norske Subwoolfers «hadde vunnet alle andre år enn i år», på grunn av Ukraina-konflikten. De håper at Ukrainske Kalush Orchestra vinner, på grunn av Russland-krigen.

– Norge har en av de beste låtene. Den er kul og ikonisk, sier Roberts Memmēns.

Deretter begynner hele bandet å danse koregrafien til Subwoolfers. Se dette i videoen øverst i saken.