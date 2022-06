At elbilene har gjort sitt inntog i Norge er knapt noen nyhet. Så langt i år er elbilandelen her hjemme på over 80 prosent.

På bruktbilmarkedet derimot har bildet vært noe mer nyansert. Enkelte dieselbiler har knapt sunket i verdi de siste årene – og har vært mer etterspurt nå enn noen gang tidligere. Mens noen elbiler har vært mer tungsolgte.

Nå er dette i ferd med å snu.

– Det er helt merkbart. Fra årsskiftet i år har økningen vært stor og i mars hadde man en 100 prosent økning i antall solgte brukte elbiler i Norge, sammenlignet med året før.

Det forteller Frode Simonsen Lyngmo, som er salgssjef hos Birger N. Haug Outlet i Røyken.

Elbilene selges fortest

Han legger også til at elbiler er biltypen med kortest ståtid hos dem. Ståtid vil si hvor lang tid det tar fra en bil kommer inn – og til den blir videresolgt.

– Elbilene er de vi selger fortest nå. De står i gjennomsnitt i 24 dager. Deretter følger dieselbiler med 28 dager. Bensinbiler og hybridbiler er de som står lengst før videresalg. Bensinbilene aller lengst, forklarer Simonsen Lyngmo.

Hvorfor det har blitt slik tror han er sammensatt.

– Selvfølgelig handler det mye om at utvalget av brukte elbiler er langt større nå enn bare for noen få år siden. Det gir naturlig nok flere biler og langt større bredde i markedet. Både når det gjelder pris og ulike biltyper.

Vi opplever at flere og flere velger brukt elbil, sier Frode Simonsen Lyngmo, som er salgssjef hos Birger N. Haug Outlet i Røyken.

Drivstoffpriser kan påvirke

– Det at drivstoffprisene har steget såpass mye som de har i det siste, spiller helt sikkert også inn. Det samme gjør det nok at flere og flere har gode erfaringer med å kjøre elektrisk. Vi opplever at den generelle skepsisen forsvinner sakte, men sikkert, forklarer han videre.

Men han presiserer også at fortsatt utgjør salget av fossilbiler rundt 70 prosent av det totale bruktbilsalget deres.

– Den miksen passer vårt outlet-konsept veldig bra. Hos oss er det store volumet på biler fra rundt 250.000 kr og nedover mot 100.000 kr. I det prissegmentet finnes det mye bra å velge i enten man vil ha elektrisk- eller fossilbil, avslutter salgssjefen.

Opplever det samme

Det Simonsen Lyngmo erfarer harmonerer med det Norges største nettsted for salg av brukbiler, finn.no opplever.

– I mars i år var det en dobling fra 2021 i antall solgte elbiler. April var også en sterk elbilmåned.

Det sier Eirik Håstein, leder for finn.no motor

Eirik Håstein, som er leder for finn.no motor, opplever også økt etterspørsel etter brukte elbiler. Foto: Caroline Roka/FINN

Også statistikk fra finn.no viser at brukte elbiler har kortere ståtid enn fossilbiler. Denne statistikken viser også at dieselbilene selges raskere enn biler med bensinmotor.

– Når det gjelder fritekstsøk i kategorien « Biler til salgs», ser vi at det er en stigning i interessen for søkeord som er relatert til elbil og utvalgte modeller som Tesla, Audi e-tron og Nissan Leaf – i den rekkefølgen. Disse er inne på topplisten i både mars og april.

– I tillegg er ordet «elbil» nå ett av de mest brukte ordene i frisøkfeltet, forteller han videre.

God tid å selge på

Det er med andre ord liten tvil om at elbilene virkelig begynner å gjøre seg gjeldende på bruktbil-markedet også.

– Vår oppfatning er at brukte elbiler har hatt et oppsving i popularitet den siste tiden. Hvis du vurderer å selge elbilen din, er det en god tid å gjøre det på, sier Håstein helt til slutt.

