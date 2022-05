Kort tid etter at sønnen døde fikk de det vanskelige spørsmålet: – Vår eneste trøst

I desember 2020, bare en drøy uke før julaften, mistet Yogathas Rasmanikcam og kona Vijitha Yogathas sin yngste sønn.

Dhenujen, den blide gutten med det store smilet, ble bare 13 år gammel. Han ble påkjørt og drept mens han var ute og gikk på Haugenstua med to kompiser.

I dag startet rettssaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for uaktsomt drap etter hendelsen. Tiltalte innrømmer at han kjørte i ruspåvirket tilstand og uten kjørekort, men erkjenner ikke straffeskyld for uaktsomt drap.

ÅSTED: 13-åringen ble påkjørt i høy fart i Maria Dehlis vei i Oslo. Foto: Jil Yngland / NTB

For familien har det vært tøft å møte mannen og høre detaljene fra den fatale desemberkvelden.

– Vi har gruet oss veldig til å møte i retten, men det blir også godt å få det overstått, sier Dhenujens storebror Thivakar Yogathas til TV 2.

Telefonen som endret alt

Foreldrene husker godt telefonen de fikk fra politiet rett etter klokken syv på kvelden.

– Vi dro til sykehuset med en gang. Legene fortalte at han var alvorlig skadet, fortalte Rasmanikcam da han vitnet i retten på mandag.

Dagen etter ulykken døde 13-åringen av de alvorlige skadene han hadde pådratt seg.

Samtidig som foreldrene innså at de ikke fikk sønnen sin tilbake ble de spurt om guttens organer kunne brukes til organdonasjon.

– Han var en gutt som alltid ville hjelpe andre, så vi måtte bare si ja, sier faren.

BLOMSTER OG LYS: Lokalsamfunnet arrangerte minnesermoni for Dhenjuen kort tid etter at han omkom. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dhenujens organer ble fordelt på tre syke barn.

– Det er vår eneste trøst. Det er godt å tenke på at han kan ha reddet andres liv, sier broren.

Ville bli politimann

Under rettsaken fortalte faren at den lille familien hadde slitt mye etter sønnens dødsfall.

– Ting fungerer ikke lenger hjemme. Kona mi er blitt syk og jeg klarer nesten ikke jobbe lenger. Vi føler oss svekket hele familien, sier Rasmanikcam.

BLID: Familien sier at Dhenujen alltid hadde et stort smil og snakket med alle han møtte Foto: Privat

Han beskriver Dhenujen som en livsglad og familiekjær gutt.

– Han var godt likt på skolen og likte å prate med alle. Han snakket om at han ville bli politi når han ble stor, sier faren.

Sjåføren fikk panikk

Første dag i retten fikk den tiltalte mulighet til å avgi sin forklaring. Etter at han hadde kjørt på 13-åringen kjørte han vekk fra åstedet uten å stoppe eller ringe nødetatene.

– Det gikk så fort. Jeg hørte «dunk dunk», så fikk jeg panikk og kjørte videre, sa den tiltalte under sin forklaring.

Bare ni dager før ulykken mistet mannen førerkortet da politiet fant han ruset og sovende i bilen med en flakse GHB i bildøra.

Den tiltalte mannen i 30-årene erkjenner at det var han som kjørte på den 13 år gamle gutten, men nekter straffskyld for uaktsomt drap.

– Han har hele tiden hevdet at gutten plutselig gikk rett ut i veien foran han. Det har blitt støttet av etterforskningen i ettertid, sier mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad.

FORSVARER: Mannens forsvarer Harald Fjeldstad mener det er snakk om en tragisk ulykke. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Forferdelig

De etterlatte synes det er spesielt vanskelig at den tiltalte ikke erkjenner straffeskyld.

– Det er forferdelig at han som gjorde det stakk fra åstedet. Det var en stor feil at han ble forlatt på den måten. Vår ønske er at ingen andre skal oppleve dette, sier Rasmanikcam.

Selv om det er vanskelig å være i retten er det likevel viktig for familien å være til stede.

– Det blir fire lange dager i retten nå, men det blir godt når det endelig kommer en dom, sier broren til den avdøde.