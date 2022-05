Henriksen ut mot TV 2-ekspert: – Tåpelig

Det var et slukøret Rosenborg-lag som forlot Drammen etter 0-3 mot Strømsgodset søndag kveld. Dagen derpå var stemningen heller dårlig på Lerkendal.

– Vi er fortsatt veldig skuffet, uten tvil. Vi skulle gjerne ønsket at vi kunne ha gitt mer tilbake til alle de som møtte opp på Marienlyst i hvit og svart drakt. Det var utrolig skuffende, så det er en tam mandag i dag, ja, sier Erlend Dahl Reitan til TV 2, og får støtte av Markus Henriksen.

– Det sier selv at det er en litt ekstra tøff dag i dag. Det var så mye som skurret i går at vi blir selvfølgelig lei oss, men også litt overrasket over vi var så dårlige som vi var, spesielt i første omgang. Det er lov til å være skuffet i dag, men så er det sånn i idrett at vi er nødt til å komme oss videre og prøve å lære, sier RBK-kapteinen.

For etter en oppløftende start med 2-2 borte mot Bodø/Glimt i første serierunde, har de neste fire kampene kun bydd på én seier og to scoringer for trønderne. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke imponert over det Kjetil Rekdal og co har levert så langt.

– Rosenborg har faktisk fått godt betalt, selv om de kun står med én seier etter fem kamper. Spørsmålet er jo bare klarere og klarere; er Kjetil Rekdal en trener som passer inn i Rosenborg? Er Kjetil Rekdal en trener som passer inn med denne spillergruppa? Det er veldig mange spillere her som har bra kvaliteter, men det er veldig få spillere som er opp mot sitt beste nivå, sier han og fortsetter:

– Det at de ikke møter opp til kamp, at de ikke har hatt en god nok oppvarming eller er tøffe nok i duellene, det er jo Rekdals ansvar, å få ut det beste av spillerne. Akkurat nå er det egentlig ingen spillere i Rosenborg som får ut det aller, aller beste.

– Tåpelig

På Lerkendal virker spillerne å være enige i at laget ikke var på stasjon da oppgjøret mot Strømsgodset ble sparket i gang søndag kveld.

– Jeg tror det ligger mye i akkurat det. Vi er ikke helt klare når dommeren blåser i gang. Det er skuffende og noe som er veldig enkelt å gjøre noe med. Det er synd at vi feiler på så enkle ting, sier Olaus Skarsem til TV 2.

Det er et problem det haster med å få løst ifølge kaptein Henriksen.

– Vi er en litt sår gjeng og det er ikke så mye som skal til før vi vippes litt av pinnen. Det er ikke godt nok når du skal spille for en klubb som Rosenborg. Du er nødt til å tåle litt mer og vi er nødt til å være klare for den jobben som kreves av oss. Vi visste jo at Godset hadde fått seg noen stygge resultater før oss og vi visste at de kom til å gå ut i hundre og at de ville revansjere seg, sier han og forsetter:

– Det som skuffer og overrasker meg litt er at vi er fullt klare over dette fra før av. Vi snakket om det og vi hadde litt den samme opplevelsen i første omgang mot Sarpsborg. At det er et gjentagende problem, er noe vi er nødt til å løse veldig fort.

Men selv om Rosenborg gikk på en stygg smell i Drammen, er ikke trøndernes nye forsvarssjef enig i all kritikken Mathisen kommer med.

– Jeg skjønner hva Jesper mener, men jeg synes ikke vi har fått godt betalt, det synes jeg ikke. Men at vi har veldig mye mer å gå på, det er det ingen tvil om. Vi er vel et av de lagene som har scoret minst og det sier seg selv at vi ikke er fornøyde med det i Rosenborg, sier Henriksen, før han kommer med et lite kontra til TV 2s fotballekspert:

– Såkalte eksperter må få lov til mene og det de sier blir det selvfølgelig blest om, men å spørre om treneren er rett mann etter fem serierunder synes jeg blir litt tåpelig.

Ingen grunn til bekymring

Seieren hjemme mot Odd i 2. serierunde er så langt det eneste Rosenborg har å vise til av trepoengere denne sesongen. Resten av resultatene lyder 2-2 borte mot Glimt, 1-1 borte mot Sarpsborg, 0-0 hjemme mot Molde, og nå 0-3 borte mot Strømsgodset. Grunn til bekymring er det imidlertid ikke, ifølge RBKs trøndere.

– Det er jo ikke grunn til å være bekymret, mener jeg. Vi er en helt ny gjeng, som har startet på et helt nytt prosjekt. Det kommer til å ta tid, hvor lang tid er umulig å svare på, men jeg tror det hadde vært voldsomt å forvente at vi skulle seile gjennom hele sesongen uten å gå på noen smeller, sier Reitan. Lagkompis Olaus Skarsem støtter den uttalelsen.

REVANSJELYSTEN: Trøndernes nye favoritt, Olaus Skarsem, varsler et helt annet Rosenborg-lag hjemme mot Sandefjord den 16. mai. Foto: Ole Martin Wold

– Nei, jeg tror ikke det er noen grunn til bekymring enda. Det handler om å ta trepoengere, det er det som gjør at man klatrer på tabellen. Jeg synes ikke at vi skal ha noe panikk-stemning enda. Men det er nå sånn at Rosenborg er den største klubben i Norge. Folk elsker å se at vi taper og folk er ekstra tente når de møter oss. Når vi taper fotballkamper så blir det ekstra blest, men sånn er det bare og det må vi lære oss å leve med, sier 23-åringen.

Markus Henriksen er også tydelig på at kritikk og omtale hører med som Rosenborg-spiller.

– Jeg tar det hver eneste dag i året, at det skal være litt sånn blest når det går dårlig, enn at du skal klare å gjemme deg og at ingen bryr seg verken når du vinner eller når du taper. Det har jeg sagt til guttene mange ganger også, det finnes ingen bedre plass å være enn i Rosenborg, og spesielt når det går godt. Men da må du også tåle å få litt støy når man ikke leverer det som forventes, påpeker kapteinen.

– Skal gløde i øynene våre

Samtlige av de tre har stadig klokketro på «prosjekt Rekdal». Nå skal trioen, sammen med resten av lagkameratene, sørge for å snu søndagens dårlige opplevelse til en real fotballfest når Sandefjord kommer på besøk 16. mai.

HAR TROEN: Tross et surt nederlag i Drammen, er det ingen panikkstemning på Lerkendal. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er det ingen tvil om. Vi er utrolig skuffet. Jeg hadde ikke forventet en sånn prestasjon som vi leverte i Drammen. Du ser det både i Sarpsborg og Drammen, at det er fullt i bortesvingen, og to uker før 16. mai-kampen er det utsolgt i Kjernen. Det viser at de har troen på oss, og da er det veldig viktig å vise at vi er et godt fotballag. Det er ikke så mange sånne prestasjoner, sånn som den i Drammen, vi skal levere før det koker rimelig godt her i Trondheim. Det er viktig nå å vise at det vi gjorde og leverte mot Godset var et stort feiltrinn, er Henriksen klare melding.

Og skal vi tro Reitan og Skarsem kan man forvente et svært revansjesugent Rosenborg-lag på fotballens festdag.

– Da skal det gløde i øynene våre fra oppvarmingen av, det skal jeg love, sier Reitan, før Skarsem avslutter med et smil:

– Det skal jeg love deg. Dere kommer til å se et helt annet lag den 16. mai og vi kommer til å være heltente. Det er bare å forberede seg.