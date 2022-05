Foreslår ny «EU-klubb» for Ukraina

BRUSSEL (TV 2): Mens Ukraina venter på å bli medlem av EU, foreslår president Emmanuel Macron at Ukraina og et titalls andre land får bli medlem av en ny politisk union i Europa.

President Emmanuel Macron slo tilbake mot Vladimir Putin under markeringen av Europadagen. Dagen feirer den spede begynnelsen til dagens EU helt tilbake i 1950.

– Russland gjennomfører ubeskrivelige forbrytelser i Ukraina, tordnet Macron fra talerstolen i Europaparlamentet i Strasbourg.



Allerede i juni skal EU-kommisjonen komme med en avgjørelse om Ukrainas EU-søknad. Alt tyder på at den blir positiv.

Kan ta tiår

I sin tale til parlamentet viste Macron til at det vil ta år, kanskje tiår, før Ukraina og en rekke andre land kan bli medlem av EU.

Det stilles strenge krav til styresett, politiske institusjoner og antikorrupsjons-arbeid, før nye medlemmer kan tas inn i EU. Tidligere EU-lovgivning må også innarbeides i søkerlandets lover.

VELKOMMEN? Allerede i juni skal EU-kommisjonen svare på Ukrainas EU-søknad. Selv med et positivt svar, vil det ta lang tid før Ukraina kan bli fullt medlem av EU. Foto: STRINGER

– For land som Ukraina, som ikke kan bli medlem av EU umiddelbart, kan det opprettes en politisk union tilknyttet EU, foreslo den franske presidenten.

«EU-klubb»

Det antas at det er et titalls land som kan være med i en slik ny «EU-klubb», blant dem Ukraina, Moldova og Georgia. Blant annet vil landene trolig bli invitert til ministermøter og toppmøter, men uten å være fullverdige medlemmer av EU.

Macron ønsker også å gjennomføre endringer i Lisboatraktaten, som EU styres etter i dag. Grunnen er at Macron vil å gå fra å kreve enstemmighet for å avgjøre saker, til kvalifisert flertall. Slik at ett eller flere land ikke kan blokkere saker som flertallet er for. Dette er omstridt i EU.

EU-landene har ennå ikke blitt enige om den sjette sanksjonspakken, som innebærer et forslag om å boikotte russisk olje før nyttår.

– Friheten vår er avhengig av uavhengigheten vår, sa Macron om oljeboikotten. Ungarn er det landet som stritter mest i mot og vil ha en minst fem år lang overgangsperiode.