Gressbrann i Elverum

Brannvesenet er på plass på Elverum, og samarbeider med Forsvarets folk i Terningmoen leir for å slukke brannen.

– Det siste vi har fått meldt er at det brenner i et område med småskog på rundt 50 ganger 100 meter. Men det er en del trekk i området, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han opplyser om at man har kontroll på omgivelsene rundt brannen. Det er blant annet en jernbanelinje i området, men det er foreløpig ikke behov for å sette i verk ekstra tiltak for å sikre den.

– Det blåser litt, og brannvesenet har ikke meldt at de har kontroll på brannen, sier operasjonsleder Norevik til TV 2.

Hedmarken brannvesen skriver på Twitter at de sender ekstra tankbiler fra Løten og Hamar for å bistå i slukkingen.

Nødetatene fikk melding om brannen 13.31 mandag ettermiddag.