– Redd for å tråkke på noens tær

I et hus i Lillestrøm utenfor Oslo har 25 år gamle Cennet Sener jobbet dag og natt med å sy en festdrakt.

Hun hadde knapt tatt i en symaskin, før hun i år bestemte seg for å sy sin egen.

Sener hadde nemlig en tidsfrist, så hun måtte bli ferdig.

Hadde dette vært for noen år siden, hadde hun mye heller hatt lyst på en bunad, ikke en selvsydd festdrakt. Men noe fikk henne til å endre mening.

– Da jeg var 19-20 år, hadde jeg ikke like god økonomi som jeg har nå. Men det var også andre faktorer enn penger som fikk meg til å gå bort fra tanken om å kjøpe meg bunad, sier Sener.

FERSK: Cennet Sener hadde kun prøvd seg på munnbind tidligere, før hun startet å sy en festdrakt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

To og en halv uke

Mens andre bruker flere måneder og uker på sy en festdrakt, brukte Sener bare to og en halv uke.

I april oppdaget Sener at sykollektivet Fæbrik utfordret folk til å sy sin egen festdrakt av gjenbruksmaterialer. Den måtte bli ferdig til 30. april, for da ble det arrangert tog for fargerike festdrakter i Frognerparken.

Stoffet til blusen og forkle fant hun på Finn.no. Andre stoffer har hun kjøpt. Brosjen i halsen har hun lånt fra moren sin.

Sener, som er født og oppvokst i Lørenskog, sier at hvis hun hadde kjøpt seg bunad, hadde hun kjøpt romeriksbunaden.

Det som stoppet henne, er at hun opplever det er delte meninger om å bruke hijab til bunad.

– Det er splittede meninger om personer som bruker hijab, kan gå med bunad. Og det er gjerne de som mener det er feil, som roper høyest, sier hun.

POTETLØP: Som seg hør og bør, ble det arrangert potetløp da det ble arrangert parade for fargerike festdrager i Frognerparken 30.april. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Over streken?

Senet kjenner flere som bruker hijab, som har bunad. Men stygge kommentarer i sosiale medier og diskusjonsforum fikk henne til å tenke at det er feil at hun skal bruke bunad.

– Jeg er født og oppvokst i Norge og føler meg mer norsk enn noe annet, men jeg har et utseende som indikerer noe annet. Det har fått meg til å vegre meg, sier Sener og fortsetter:

– Jeg har vært redd for å tråkke på noens tær om noe som mange har sterke følelser for.

KLAR TIL FEST: Foreldrene til Cennet Sener er fra Tyrkia. – Byen de kommer fra, har ikke noen tradisjonell drakt. Det har gjort at jeg har beundret de som har tradisjonelle drakter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun opplever også at hun ikke var velkommen da hun var innom butikker som selger bunader.

– Da jeg kom over utfordringen fra sykollektivet om å sy sin egen festdrakt, tenkte jeg at det måtte være innafor, sier 25-åringen.

Et ønske igjen

Og hun opplever også at festdrakten kanskje er litt mer anvendelig. Under Id-feiringen for et par uker siden tok hun på seg den selvsydde grønne og hvite drakten.

LÅNT: Brosjen har hun Cennet Sener lånt fra moren sin. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har en variert krets, og det er ikke i alle sammenhenger det passer å bruke en bunad, som en festdrakt kanskje gjør, sier hun.

Det er noen år siden Sener tok standpunktet om å droppe å kjøpe seg bunad.

Kommentarfelt og diskusjonsforum påvirker henne ikke som før.

– Den dag i dag gjør det meg ingenting, men den yngre meg ville nok båret bunaden med usikkerhet, sier hun.

Tanken om å eie bunad har vokst mer fram etter at hun sydde seg festdrakt.

– Etter å ha brukt festdrakten min, har jeg fått et større ønske om å gå til anskaffelse av bunad igjen, sier hun.

Klar beskjed

Styreleder Barbro Storlien i Norges Husflidslag sier bunad er et antrekk veldig mange har sterke meninger om fordi det er en tradisjon som står sterkt i Norge.

Storlien sier hun forstår at Cennet Sener har vært i tvil om hun skal kjøpe seg bunad eller ikke fordi hun går med hijab, men Storlien synes bunaden bør være for alle.

– Alle som vil gå med bunad, skal få gå med bunad. Jeg synes hun skal kjøpe seg bunad, sier Storlien.

– Vi er et sammensatt samfunn og et samfunn i endring. Denne diskusjonen koker ned til «hvem skal få gå med hva», og det må hver enkelt få bestemme selv, sier styrelederen.

HELT I ORDEN: Bunadstilvirker og styreleder i Norges Husflidslag, Barbro Storlien, mener at alle som vil gå med bunad, må få gå med bunad. Foto: NTB pressemeldinger

Storlien er utdannet bunadstilvirker og holder kurs i skikk og søm om bunader. Hun har også skrevet bok om temaet.

Styrelederen i Norges Husflidslag mener det er «to tunger» som taler i diskusjonen om hijab-bruk ved bunad.

Det ene handler om at det er skikker ved ulike bunader, som for eksempel hvilke farger strømpene skal ha, samtidig som vi bor i et samfunn som skal være åpent for alle, sier Storlien.

Storlien mener at det må være innafor å både gå med feil farge på strømpene, jakke, paraply og solbriller til bunaden. Hun mener det viktigste er at den brukes og at den ikke blir hengende i skapet.

Tidligere var det vanlig at kvinner som gikk med bunad, brukte hodeplagg for å skjule håret. Nå er det langt fra like vanlig som før.

– Kvinner som vil gå med hijab til bunad, må få lov til det, og kvinner som ønsker å bruke det tradisjonelle hodeplagget, må også gjøre det, sier Storlien, som selv bruker stiva skaut til sin råndastakk.

ØNSKET: Etter å ha sydd seg festdrakt, har ønsket om en romeriksbunad vokst fram igjen, sier Cennet Sener. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan kombinere

Selv om det er mange som enten kjøper seg en festdrakt eller syr en selv, tror Cennet Sener at trenden vil bidra til å øke interessen om norske tradisjoner - også blant kvinner med hijab.

Hun tror også at flere kvinner som bruker hijab, ser at det kan kombineres med bunad.

– Jeg tenker og tror at det vil føre til at flere ser at hijab og bunad kan kombineres. Inntoget av festdraktene vil alminneliggjøre denne siden av norsk tradisjon. Ved å se at hijab og festdrakt går sammen, tror jeg at flere kommer til å velge bunad. Festdrakten er ikke en erstatter for bunaden, men et tillegg, sier hun.