Klopp angrer på kommentar: – Ville ikke sagt det igjen

Jürgen Klopp virket ikke spesielt imponert over Tottenhams spillestil etter 1-1-kampen på Anfield i helgen. Tyskeren mente de kun lå bakpå og satset på kontringer.

– Kampplanen funker for disse kampene, men de er fortsatt nummer fem. De drøyer tid, slike ting gjør det ikke enklere. Det er smart, men det gjør det ikke enklere for oss.

På mandagens pressekonferanse innrømmer Klopp at han muligens lot følelsene løpe løpsk like etter kampslutt.

– Ville jeg sagt det igjen? Nei. Det føltes bra akkurat da, men likevel ble det feil. Jeg har bare respekt for Antonio (Conte).

Innrømmelsen kom etter spørsmål om hva han syntes om Pep Guardiolas kommentarer søndag. Katalaneren mente nemlig at «alle» ønsker at Liverpool skal vinne Premier League.

– For en uke siden holdt alle i dette landet med Liverpool. Media og alle andre også, sa Guardiola etter seieren mot Newcastle.

– Liverpool har en utrolig historikk i Europa. Ikke i Premier League, de har vunnet én tittel på 30 år, men det er ikke et problem i det hele tatt.

Klopp klarte ikke å la være å flire seg i hjel mens han fikk gjenfortalt rivalens kommentarer.

– Jeg bor i Liverpool, og selv her er det bare 50 prosent av byen som ønsker at vi skal vinne... Jeg vet ikke. Som trener, og jeg hadde denne erfaringen nettopp, så er vi ekstremt påvirket av kampen vi nettopp har sett.

– Det er klart at det var tøft nok allerede å ryke ut av Champions League, men så tok selvfølgelig Liverpool seg videre til finalen!

– Og så har du dette med at «de spilte mot Villarreal mens vi spilte mot Real», og så sier man slike ting.

Men Klopp slår fast at både han og Pep kom med sannhetens ord selv om han angrer på at folk flest fikk høre dem.

– Og han har rett… Jeg hadde rett i at Tottenham bare ligger på 5. plass, og han har rett i at vi kun har vunnet Premier League én gang. Jeg har ingen peiling på om hele landet ønsket at vi skal vi vinne, det føles ikke sånn.

– Egentlig føles det motsatt, men kanskje han vet mer enn meg.