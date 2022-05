Stenger ned teststasjoner

Mandag ettermiddag varsler Oslo kommune at de vil stenge ned teststasjoner den 9. mai.



Nedstengningen begrunnes med at det ikke lenger er en generell anbefaling for befolkningen å teste seg for corona.

– Nå kan du forholde deg til korona som du ville gjort ved en hvilken som helst annen luftveisinfeksjon før pandemien. Hvis du føler deg syk og har nyoppståtte luftveissymptomer bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk, sier kommuneoverlege og fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

Bruk selvtest

Hun påpeker likevel viktigheten av å unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke.

– Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og er nysgjerrig på om du har fått korona kan du ta en selvtest. Det er fortsatt god tilgang på selvtester for de som ønsker det, oversikt over hvor kommunen deler ut selvtester ligger på kommunens nettsider, sier Lindboe.

Oversikt over hvor man kan hente selvtester: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronatest-og-provesvar/utdeling-av-selvtest

Siste teststasjonen stengte klokka 14.00 mandag.