Asbestvarsel stanset arbeid ved Førdefjorden

En rekke bygninger på Engebø rives for å gi plass til et industrianlegg knyttet til gruveprosjektet som har utløst sterke protester den siste uken. I bygningene som nå rives, er det brukt asbestholdige eternittplater, skriver Bergens Tidende.

– Selskapet Entreprenørservice AS har fått melding fra Arbeidstilsynet om at de først kan gjenoppta arbeidet etter å ha gjennomført tiltak som sikrer at fjerning av eternittplater med asbest kan foregå forsvarlig, opplyser seksjonsleder Marita Scott til avisen.

Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet. Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall.

Forekomsten i Engebøfjellet er den største i Norge og en av de største i verden, tilsvarende 20 prosent av verdens totale produksjon, og det kan det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år, ifølge selskapet.

Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på 300–350 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst protester fra miljøbevegelsen.