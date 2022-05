Militærfly uteble grunnet «dårlig vær» – dette tror ekspertene er den egentlige grunnen

Ingen av militærekspertene TV 2 har snakket med tror på det russiske forsvarsdepartementet sin forklaring om at været var for dårlig til å fly under 9. mai-feiringen på Den røde plass.

På sedvanlig vis var det duket for stor militærparade og fremvisning av våpen da Russland avholdt sin årlige feiring, mandag 9. mai.

Datoen markerer seieren mot Nazi-Tyskland på slutten av andre verdenskrig, men grunnet kamphandlingene i Ukraina var det flere momenter ved paraden som var annerledes.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen synes paraden var tydelig nedtonet.

– Ja, det var ikke noe fremvisning av nye, avanserte våpen, og det var relativt lite «hardware» sammenlignet med slik det pleier å være, sier Ulriksen.

PARADE: Det russiske forsvaret viste frem både soldater og våpen under paraden på Den røde plass i Moskva, men ekspertene TV 2 har snakket med mente det ikke ble vist frem noe nytt eller sensasjonelt. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

– Det er ikke været

En ting som virkelig ble lagt merke til, var fraværet av flyvåpenet.

På forhånd hadde det russiske forsvarsdepartementet meldt at 77 fly og helikoptre skulle fly over Den røde plass.

Det skjedde aldri, og ifølge nyhetsbyrået TASS er forklaringen fra departementet at flyvåpenet uteble på grunn av dårlig vær.

Det kan virke rart, ettersom bildene viser en lettskyet og fin vårdag med tidvis blå himmel i Moskva.

– Det er nok ikke været som har forårsaket fraværet av de store flyformasjonene. Her er det sikkert det samme fenomenet som med hærstyrkene, at de har sendt mesteparten ned til Ukraina og områdene rundt, sier seniorrådgiver Per Erik Solli ved Nord universitet.

Han har selv bakgrunn fra Luftforsvaret, og sier russerne i tillegg sliter med lite reservedeler, få flytimer, og sannsynligvis mangler kapasitet til å prioritere en parade.

PUBLIKUM: Millioner av tv-seere får hvert år med seg talen og arrangementet 9. mai, som er en feiring av seieren mot Nazi-Tyskland. Foto: SPUTNIK

Flere mulige årsaker

– Sier du rett ut at russerne ikke har nok fly til å holde en militærparade?

– Nei, men vi så allerede før krigen at de russiske flygerne hadde få flytimer og dårlig trening. Det sier nok noe om statusen på flyvåpenet deres for tiden, og nå som operasjonene snart har pågått i tre måneder så tærer det nok hardt på både hæren og flyvåpenet, sier Solli.

Ulriksen sier det også kan hende at Putin har valgt å tone ned paraden med vilje.

– Det kan hende han tenker at de taper stort i Ukraina, og at folk vil tenke «hvorfor er ikke styrkene nede i Donbass og hjelper til?». Dette vet vi ikke, sier forskeren.

PRIORITERINGER: Seniorforsker Per Erik Solli ved Nord universitet tror Russland er nødt til å prioritere styrkene sine i Ukraina, fremfor å vise dem frem i militærparaden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2.

Putin sitt «Truman Show»

I tillegg til selve paraden, var det knyttet mye spenning til Putin sin tale.

Vanligvis bruker presidenten anledningen til å hylle veteranene og familiene til de som ofret livet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Dette gjorde han også i år, men Putin brukte i tillegg taletiden til å rettferdiggjøre kamphandlingene i Ukraina, samtidig som han beskyldte Vesten for å true Russland.

Flere retorikk-eksperter TV 2 har snakket med mener Putin fremstiller en alternativ virkelighet, og at han lever i sitt eget «Truman Show».

Solli mener presidenten kjemper på to fronter.

– Den ene er Ukraina, og den andre kampen er om Putin sitt ettermæle. Han vil beholde makten i Moskva, og ønsker på alle mulige måter å unngå å bli stilt til rette for det strategiske feilgrepet det har vært å gå inn i Ukraina, sier seniorforskeren.

TALTE: Det var knyttet stor spenning til hva Russland-president Vladimir Putin kom til å si i årets 9. mai-tale. I år ble det flere paralleller mellom andre verdenskrig og det han omtalte som dagens «trussel» fra Ukraina. Foto: SPUTNIK

Tror Ukraina vil overta initiativ

Ukraina-krigen er nå inne i sin tredje måned. Ekspertene TV 2 har snakket med sier det er vanskelig å spå hva man kan forvente i tiden som kommer.

Det er likevel ingen som tror på en snarlig slutt.

– Det kan se ut som om det går over i en utmattelseskrig, der man havner i en statisk situasjon der styrkene bare kverner på hverandre, sier Solli, og viser til at kamphandlingene som startet med annekteringen av Krim i 2014 har fortsatt til i dag.

Ulriksen observerer at russerne ser ut til å gå tom for presisjonsvåpen, og tror det er mulig med et ukrainsk offensiv etter en viss tid.

– Det er få missiler som blir skutt, og flyene som flyr inn og bomber lavt drar ut igjen med en gang. Snart kommer det veldig mye vestlig artilleri, som har lengre rekkevidde enn det russiske. I tillegg kommer det ukrainske offensiver rundt Kharkiv og Izium, så jeg tror russerne kommer til å bli hardt presset, sier Ulriksen..

– Jeg tror ukrainerne vil ta over initiativet mange steder.