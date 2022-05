13-åringer med sykkelsuksess – nå har de venteliste

Kasper og Niklas (13) driver sykkelverksted i skoletida. Tjenestene til ungdomsskoleelevene er så etterspurt at de har måttet lage ventelister.

– Dette er mye artigere enn å holde på med matteboka, jeg synes det er artig fordi det er mer praktisk, sier Niklas Andersen Berggren (13).

På Blussuvoll skole i Trondheim holder 13-åringene på med mekking i skoletida. Og syklene står i kø. Mekke-tjenesten ble så populær at de måtte sette opp venteliste.

Arbeidslivsfag fenger

– Jeg tror vi har 30 bestillinger inne nå, sier Kasper Kjos (13). Han liker å skru og stramme på og olje og vaske sykler.

– Jeg liker ikke så godt å holde på med norsk jeg, fordi jeg ikke er så god i norsk, sier han. Her er vi aktive, mens i norsktimene må vi sitte mye i ro.

PUNKTERT SLANGE: Kasper Kjos synes det er mer lærerikt å mekke sykkel enn å sitte i ro med norskboka. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Gutta synes det er kjekt å røre seg, og gjøre noe praktisk. Arbeidslivsfag er et alternativ til språkfag, for dem som ikke ønsker å ha fremmedspråkene tysk, spansk og fransk. Og siden det nå har tatt litt av må læreren innimellom be noen av elevene fri fra annen undervisning. Ellers går ikke kabalen opp.

– Det er ikke alle skoler som kan by på sånt noe, nei, mener Niklas.

Akkurat denne dagen har de fått inn en punktert sykkel. Oppdragene kom inn i voldsom fart etter at lærer Gunnar Krabseth la ut omtale både blant ansatte og foreldre.

Tips fra trettenåringene

Den punkterte sykkelen har et tilleggs-problem, oppdager tenåringene. Rust!

– Se her, masse rust, de løfter av kjeden og viser fram. Rustmiddel må til.

Gutta på gølvet sprayer og oljer og vasker og skrur. Men når de skal bytte ut den punkterte slangen, stopper arbeidet litt opp.

SYKKEL ISTEDET FOR SPRÅK: Niklas Andersen Berggren sjekker bremser og gir. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Å, nei, vi har bestilt feil type hode på slangen, dette går ikke, vi må bestille nytt.

Eieren må betale for den nye delen. Utover det må sykkel-eierne gi 50 kroner timen per mekaniker for tjenestene. Inntektene går tilbake til elevbedriften «Bluss Bike Fix EB».

– Gi gjerne sykkelen din en god vårvask, anbefaler Kasper. Han viser oss i praksis hvordan en best kan vaske sykkel.

– Det er et bra tips å bruke såpevann og svamp, og så spyle sykkelen, start øverst og la vannet renne nedover.

– Dette er mer lærerikt

Gjengen med åttendeklassinger på Blussuvold er enige om at slike timer gir mening.

– Dette er artig, dette er mer lærerikt, sier Niklas og Kasper, som gjerne bytter ut matteboka og norskundervisning med disse timene.

Ungdomsskoleelevene anbefaler deg som skal ta ut sykkelen din nå å sjekke bremser og gir.

– Girene sjekker du ved å begynne å sykle først, råder Kasper.

Det er råd som sykkelspesialist Alexander Fahlstrøm kan skrive under på. Han uttaler til Adresseavisen at om du har bremsevaiere bør de etterstrammes nå.

TRÅKKER SESONGEN I GANG: Åttendeklassingene Kasper Kjos og Niklas Andersen Berggren har vasket, oljet og skrudd på syklene. Nå kan sommerferien bare komme. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Før første sykkeltur

Sykkelspesialisten råder syklister til å vaske og rengjøre sykkelkjedet før man tråkker i gang. Med for eksempel kjedevaskutstyr.

Og har sykkelen din stått i ro gjennom vinteren skal du etterfylle luft.

– Girene er avhengige av å holdes rene for å leve lenge, sier spesialisten til avisa.