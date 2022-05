Sri Lankas statsminister går av – parlamentsmedlem drept

Like etter at det ble kjent at statsministeren gikk av, opplyser politiet i Sri Lanka at et parlamentsmedlem tilhørende regjeringspartiet er drept. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Meldingen om kommer etter flere uker med uro og voldelige sammenstøt i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Tidligere mandag ble det innført portforbud i hele landet etter flere voldelige sammenstøt der nærmere 80 mennesker ble skadd.

Årsaken til opptøyene er flere måneder med matmangel, strømbrudd og skyhøy inflasjon. Demonstranter har krevd at regjeringen skal gå av som følge av de langvarige problemene.

Sri Lanka har alvorlige økonomiske problemer, og krisen er den verste siden landet ble uavhengig i 1948.