Kjøpte marmorbyste på loppemarked – viste seg å være savnet romersk kunst

Laura Young er opptatt av antikvitets- og vintagevarer, og var innom loppemarkedet Goodwill Boutique i Texas. Der fant hun en marmorbyste stående under et bord.

På kinnet hadde skulpturen en gul prislapp til nærmere 35 dollar, som tilsvarer omtrent 300 norske kroner.

Young kjøpte bysten og tok den med seg hjem – uvitende om hva hun nettopp hadde kjøpt.

Ble stjålet under krigen

The New York Times skriver at kvinnen etter hvert fikk en anelse om at bysten kunne være av stor verdi.

Hun tok den derfor ut i lyset for å studere den nærmere.

– Han hadde tydelige reparasjoner og så gammel ut. Jeg har vært på flere museer og har sett romerske portretthoder før, sier Young.

Etter å ha gjort et par bildesøk på Google fant hun flere bilder som lignet på hennes marmorbyste. Bysten kalte hun for «Dennis Reynolds» – oppkalt etter en karakter fra komedieserien «It's Always Sunny in Philadelphia».

Etter Google-søkene kontaktet den amerikanske kvinnen to auksjonshus, Bonhams og Sotheby's.

Begge kunne bekrefte at bysten faktisk var fra det gamle Roma, og ikke bare vanlig pynt.

Bysten stammer fra slutten av det første århundret f.Kr. eller tidlig 1. århundre e.Kr. Den skal så ha vært en del av kong Ludvig I av Bayern sin private kunstsamling fra 1800-tallet, til den ble plyndret under andre verdenskrig.

ROMERSK KUNST: Marmorbysten skal ha tilhørt kong Ludvig I av Bayern sin private kunstsamling fra 1800-tallet, og er opprinnelig kunst fra Roma. Foto: AP / NTB

Trolig har statuen havnet i Texas etter at en amerikansk soldat skal ha fraktet den med seg etter den bayerske kongens villa i Tyskland ble bombet av allierte styrker.

Får ikke selge bysten

Young kjøpte marmorbysten i 2018 og har hatt den stående i stuen sin frem til nå.

Nylig leverte hun bysten til San Antonio Museum of Art i texas, hvor den nå er satt til utstilling. Ved siden av bysten står det et skilt som forteller om da Young oppdaget bystens verdi.

Etter hvert skal den returneres til den bayerske regjeringen, etter avtale med Young som skjønte at den ikke tilhørte henne.

Ettersom statuen aldri ble solgt fra Tyskland, regnes nemlig ikke Young som den rettmessige eieren.

– Umiddelbart tenkte jeg: «OK, jeg kan ikke beholde ham, og jeg kan heller ikke selge ham». Det var ekstremt blandede følelser, for å si det mildt. Men jeg har bare kontroll over det jeg kan kontrollere. Kunsttyveri og plyndring under en krig er en krigsforbrytelse – jeg kan ikke vær en del av det, sier Young.

Hun vil likevel motta en liten finnerlønn som takk for hjelpen, og en 3D-printet versjon av bysten til å ha hjemme. Youngs advokat, Leila A. Amineddoleh, ønsker ikke å kommentere beløpet av finnerlønnen til New York Times.

Trodde den var borte for alltid

President for den bayerske administrasjonen for statseide palasser, hager og innsjøer, Bernd Schreiber, er glad for at bysten er funnet.

– Vi er veldig glade for at et stykke bayersk historie, som vi trodde var tapt, har dukket opp igjen. Snart vil bysten kunne returnere til sin rettmessige plassering, sier Schreider.

Det antas at bysten fremstiller enten sønnen av Pompeius den store, som ble beseiret i kampen av Julius Cæsar, eller Nero Claudius Drusus Germanicus – en romersk kommandør som en gang okkuperte tysk territorium med sine styrker.