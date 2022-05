Kritisk til Subwoolfers sceneshow etter generalprøven: – Har de glemt hvor de kommer fra?

En skotsk ekspert mener at Norge burde få et tydeligere måne-tema på scenen. Resten av ekspertene TV 2 snakker med sier at sceneshowet burde forbli uendret.

Subwoolfer, det norske Eurovision-bidraget som kler seg ut som måne-ulver, ble ferdig med mandagens første generalprøve rundt halv seks.

Hva gjelder timing, dans og sang, er ekspertene TV 2 har snakket med samstemt positive.

Når det kommer til sceneshowet møter vi litt mer uenighet.

50 prosent av stemmene

Dette var den siste prøven før juryprøven klokken 21.00 i kveld, og dermed en viktig gjennomgang.

Under den nevnte juryprøven skal fagjuryer fra hele Europa vurdere de forskjellige artistene og deres opptredener.

Jurystemmene teller 50 prosent i morgendagens semifinale. Publikumstemmene teller de resterende 50 prosentene.

SANG MED: Vehar både sang og danset med da Subwoolfer hadde dagens første generalprøve. Foto: Line Haus/TV 2

Den slovenske radioprogramlederen Jan Vehar fra Radio Robin forklarer at Subwoolfer har et stort grep om Europa, og er ikke i tvil om at duoen går videre til semifinalen.

– Burde de endre noe før juryprøvene i kveld?

– De burde ikke endre noe. Når det funker så bra som nå, så burde man ikke endre noe. Man burde egentlig ønske endringer velkommen, men ikke når det funker.

Vehar mener også at det norske presseteamet har gjort mye bra rundt Subwoolfer.

FAN: Adams syns at Subwoolfers bidrag er et friskt pust. Foto: Line Haus/TV 2

– Subwoolfer er nok det best trente PR-messige nummeret i år. De har hele pakken. De gjør mye uventet, men likevel passer alt de gjør sammen. Alt gir mening, de har en historie og de synger bra.

Kasper Christensen jobber i danske DR. Han mener Subwoolfer burde være fornøyde med gjennomgangen.

– Jeg syns det gikk helt fantastisk for Norge. Subwoolfer har også en god plassering, som nummer 16 av 17 land. De burde ikke endre noe før juryprøven. Det er morsomt og litt crazy. Det er en godt produsert festsang.

Uenige

Amerikanske William Lee Adams jobber for BBC og har også verdens største uavhengige Eurovision-blogg; wiwibloggs.com.

Han er begeistret over Norges nummer:

– Det er en veldig bra sang. Folk glemmer at det er en bra sang, fordi den er morsom og tøysete.

RADIOPERSONLIGHET: Spence er foreløpig den første med kilt på arenaen. Han sender direkte fra Torino til flere radiokanaler i Storbritannia. Foto: Line Haus/TV 2

Skotske Ewan Spence, som er radiokommentator og skribent for ESCInsight, blir en motstemme til de positive tilbakemeldingene. For selv om han mener låten og dansingen er bra, mener han at noe mangler:

– De trenger mer sand på scenen, så det ser ut som månen. De representerer jo månen! Greit nok at de har en norsk hatt på seg, men det virker som de har glemt hvor de kommer fra!? Det virker som de har glemt at de har lært det de kan om muskk på månen. Jeg trenger sand, en sten eller månestøv på scenen.

Ikke overrasket

Morten Westgaard, reporter i Eurovision Norway, mener den første prøven var feilfri.

– I dag følte jeg alt satt. Kameravinkler, vokaler og sceneshow. De gule ulvene ga alt, selv på første prøve. La oss håpe de har enda ett gir og overbeviser juryene i kveld, sier han til TV 2, og fortsetter:

– En god gjennomgang før juryshowet kan gi en god følelse. Det kan være nøkkelen mellom et løftet hode og stor selvtillit, eller halen mellom beina under juryshowet. Jeg tror halen til de gule ulvene er alle andre steder enn mellom beina akkurat nå!

I TORINO: Westgaard er i Torino og følger både semifinale og finale. Foto: Martin Phillip Fjellanger

Westgaard mener ulvene ikke burde tenke på den skotske tilbakemeldingen.

– Jeg føler den romvesen-følelsen jeg får per nå er perfekt. Vi hadde nok fått en større rom-følelse om «solen» i bakgrunnen fungert optimalt, men jeg er stolt av å være norsk når «yum yum» rommer salens mange ører.

«Solen» er et LED-element på scenen som arrangørene ikke får til å funke. Samtlige land har prosjektert med «solen», noe som har skapt problemer for flere land.