Kjerkol ber om innspill til abortutvalg

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil nå ha forslag til hvem som skal sitte i et offentlig utvalg som skal se på alternativer til dagens abortnemnder.

Det kommer fram i et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet som TV 2 har fått innsyn i.

Utvalget skal også se på abortlovens bestemmelser og oppfølgingen av kvinner som tar abort.

Fem av ni stortingspartier gått til valg på å liberalisere loven, deriblant Arbeiderpartiet. Mens regjeringspartner Senterpartiet ikke ønsker en slik endring. I Hurdalsplattformen ble partiene enige om at en endring skal utredes, og at det blir opp til Stortinget å avgjøre saken.

Skal ledes av jurist

Det er ikke tatt stilling til hvor mange medlemmer utvalget skal ha, men i invitasjonen står det at utvalget skal ledes av en jurist og skal ha medlemmer med:

• Juridisk kompetanse

• Kompetanse innen diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide

• Kompetanse innen sykdom og utviklingsavvik hos fosteret

• Erfaring med rådgivning av gravide kvinner

• Erfaring fra abortnemnd

• Kompetanse på arvelige sykdommer og tilstander

• Kompetanse innen filosofi/etikk

Frist neste mandag

Det legges videre opp til at utvalget skal ha medlemmer som er fastlege, jordmor og sosionom eller psykolog med relevant erfaring.

Brevet er sendt ut 9. mai, og fristen for å komme med innspill er neste mandag.

Om lag 80 aktører er spesielt invitert til å bidra med innspill, deriblant Norges kristelige legeforening, Sex og samfunn, Amathea, en rekke kvinnesaksorganisasjoner og den sentrale abortklagenemnda (se faktaboks).

Disse er invitert til å komme med forslag Agenda Allmennlegeforeningen Akademikerne AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide Amnesty International Norge Barneombudet Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Bioteknologirådet Civita Advokatforeningen Den Norske Jordmorforening Den norske legeforening Den sentrale abortklagenemnda Departementene Direktoratet for e-helse Folkehelseinstituttet Forbrukertilsynet Forbrukerrådet Frelsesarmeen Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Gatejuristen Helsedirektoratet Humanistforbundet Institutt for samfunnsforskning Jordmorforbundet NSF Norges juristforbund JURK – Juridisk rådgivning for kvinner Juss-Buss Jussformidlingen i Bergen Jusshjelpa i Nord-Norge Kirkens Bymisjon Kommunesektorens organisasjon (KS) Kvinnefronten Kvinnegruppa Ottar Landets helseforetak Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse) Landets pasient- og brukerombud Landets private sykehus Landets regionale helseforetak Landets universiteter Landsgruppen av helsesøstre NSF LO - Landsorganisasjonen i Norge Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillingssenteret Menneskerettsalliansen Menneskeverd MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse NAKMI NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Norges kristelige legeforening Norges Kvinne- og familieforbund Norsk forening for allmennmedisin Norsk gynekologisk forening Velferdsforskningsinstituttet NOVA Norsk Kvinnesaksforening Norsk Pasientforening Norsk Psykologforening Norsk sykepleierforbund NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon Organisasjonen Voksne for Barn Rettspolitisk forening Rådet for legeetikk Norske Kvinners Sanitetsforening Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex og politikk

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Tankesmien Skaperkraft

Unio

Unge funksjonshemmede

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn

Kan bli utvidelse

I dag er det slik at en kvinne som er gravid i uke 12 eller er lenger ut i svangerskapet må søke en nemnd om å få tatt abort. Kun en marginal andel får avslag, men en rekke kvinner har opplevd møte med nemnden som en merbelastning, ifølge tidligere studier.

Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet vil fjerne nemndene fram til uke 18.

Kjerkol har tidligere uttalt til TV 2 at det er planen å ha utvalget klart i løpet av våren, men understreket at det blir opp til Stortinget å vedta eventuelle endringer av abortloven.

– Dette er et arbeid vi er i gang med, og vi kommer til å sette ned et utvalg og håper å ha det klart i løpet av våren, og så har de to regjeringspartiene ulike standpunkter om hvor lenge dette skal være selvbestemt. Så det blir ikke regjeringens oppgave å ta stilling til dette, sa Kjerkol til TV 2 i februar.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet skal fristille sine representanter. Høyre har ikke avgjort om de skal fristille eller ikke. Dermed er det matematisk mulig å få et flertall for å fjerne nemndene fram til uke 18.