Supermodell boikottes etter Palestina-støtte

Forrige uke ble det kjent at Bella Hadid (25) er det nye ansiktet til det luksuriøse krystallselskapet Swarovski.

– Ekstremt stolt og spent på å være det nye ansiktet til ikoniske swarowski, skrev Hadid om nyheten.

Men samarbeidet har ikke begeistret alle.

Nekter å reklamere med Hadid

Ifølge Jerusalem Post skal den israelske avdelingen ha reagert med å fordømme utnevnelsen av Hadid.

«Crystalino Group, importøren og eieren av Swarovski-butikker i Israel, ønsker å gjøre det klart at vi er helt imot utnevnelsen av Bella Hadid som frontfigur av merket», heter det i uttalelsen ifølge Jerusalem Post.

Avisen skriver videre at selskapet melder at de ikke vil tillate at Hadid brukes for å reklamere for merket i Israel, og at det jobbes hardt med å få henne erstattet.

Modellen, som har en far som er fra Palestina, har aktivt brukt sin plattform på Instagram for å vise støtte til palestinere.

I mai i fjor blusset Israel-Palestina-konflikten opp da Hamas avfyrte raketter mot Jerusalem, og samme dag ble angrepet gjengjeldt av Israel.

I samme periode skrev Hadid følgende i et innlegg:

«Jeg har blitt fortalt at faren min ikke har et fødested hvis han er fra Palestina. Jeg er her for å bli. Palestina er veldig ekte og det palestinske folk er her for å bli og sameksistere».

Har blitt anklaget for antisemittisme

Både Bella og Gigi Hadids uttalelser om konflikten har ført til at de flere ganger har blitt anklaget for å drive med antisemittisme. Søstrene har til sammen over 126 millioner følgere bare på Instagram.

SØSTRE: Gigi (27) og Bella Hadid (25). Foto: Andy Kropa /AP

Det stormet særlig rundt Bella etter at hun delte et bilde på Instagram hvor det sto at Israel ikke var et land og var bosatt av kolonister, ifølge Independent. Hadid slettet senere innlegget og kom med en uttalelse på Instagram.

Der delte hun en video av Bernie Sanders som sa at «det er ikke antisemittisk å være kritisk til en høyreorientert regjering i Israel», og la til selv i bildeteksten:

– Punktum. Jeg ønsker å gjøre dette veldig klart. Hat fra begge sider er ikke greit - jeg aksepterer det ikke! Jeg vil ikke tåle å høre folk snakke stygt om jøder. Dette handler om MENNESKET ikke om religion! Dette handler om frihet i Palestina, skrev Hadid.

I’ve said it before and I’ll say it again. For me, this is not about religion or one against the other - it’s about the greed. #FreePalestine #freegaza #coexist ☮️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) May 15, 2018

Allerede i 2018 gikk Gigi ut på Twitter og skrev at for henne handler ikke dette om religion, eller den ene siden mot den andre, men om grådighet, og la til emneknaggene #friPlaestina #friGaza og #sameksistere