Oppgitt over Schumacher: – Noe må skje

Mick Schumacher lå an sin første topp 10-plassering. Så raknet alt.

Haas-bilen har overrasket mange denne Formel 1-sesongen og danske Kevin Magnussen har kjørt inn flere poeng.

Samtidig har makker Mick Schumacher – sønn av legenden Michael Schumacher – slitt mer. Den unge tyskeren har krasjet, snurret og gitt fra seg poengplasseringer, og både Haas-sjef Gunther Steiner og onkel- og ekspert Ralf Schumacher har vært kritiske til kjøringen hans.

– Han er ikke vant til å drive med forbikjøringer, sa blant annet Steiner etter forrige løp.

Irritert Steiner

I Miami søndag lå Schumacher an til å ta sine aller første poeng i Formel 1, men med kun noen runder igjen av løpet, gikk det galt igjen.

Schumacher krasjet med sin nære venn Sebastian Vettel og ødela frontvingen og resten av løpet. Samtidig klarte Magnussen å rote bort en poengplassering. Etterpå var Günther Steiner svært kritisk til sine to førere.

MÅ VENTE: Mick Schumacher har ennå ikke tatt poeng i Formel 1. Foto: Hasan Bratic/AvensImages / ipa-a

– Vi skylte alt ned i kloakken. Jeg er ikke føreren, og vi går gjennom det med dem, men vi kan ikke miste poeng på dette viset, sier Steiner ifølge Ekstra Bladet.

Han forsto lite av hvordan Schumacher endte opp med å krasje med Vettel, og ifølge den danske avisen slet han med å skjule sin skuffelse over tyskeren.

– Vi har nettopp hatt debriefing, og noe må skje. Vi skal gjøre det bedre.

– Det er vanskelig å ha en så god bil som dette og så kaste bort slike muligheter. Jeg er skikkelig skuffet nå, men så må vi tilbake til tegnebrettet og se hva vi gjør i Spania.

Ville ikke skylde på hverandre

23 år gamle Schumacher ser på 34 år gamle Vettel som en farsfigur i Formel 1-sirkuset, og ingen av dem ønsket å fordele skyld etter hendelsen.

– Jeg er sikker på at det vil være bra for meg å høre hva «Seb» tenker om det, sier Schumacher.

Det var han som forsøkte å kjøre forbi Aston Martin-føreren i en sving like etter starten på runde 54 av 57. Det endte med at Vettel svingte inn i sin landsmann.

GODE VENNER: Mick Schumacher med venner og farsfigur Sebastian Vettel. Foto: James Moy

– Jeg gjorde et forsøk og så er det selvfølgelig veldig vanskelig å se noe i bakspeilet på disse bildet, og det er veldig uheldig.

– Det var et bra løp inntil det skjedde, sier Schumacher ifølge the-race.com.

– Jeg er skuffet for Mick og meg selv for at vi mistet en god mulighet til å hente poeng. Jeg vet ikke, jeg forventet ham ikke, jeg er nødt til å se det igjen.

– Da jeg så at det var ham, var det allerede for sent, så det ble kontakt, sier Vettel ifølge formula1.com.

Hendelsen ble undersøkt, men løpsjuryen ville heller ikke fordele skyld.