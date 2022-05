Fant død person i utbrent bil

– Jeg kan ikke si mer enn at vi har gjort funn av en død person. Per nå har vi ikke brakt identiteten på det rene, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Arne Norevik.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

Det var like over klokken 9 mandag morgen at nødetatene mottok beskjed om en overtent bil ved Gåsbu i Hamar.

UVISS ÅRSAK: Politiet vet ikke hva som har skjedd, og sier de holder alle muligheter åpne. Foto: Olav Wold / TV 2

Bilen stod i forbindelse med et lokalt skianlegg, og hva som har forårsaket brannen er fremdeles ukjent.

Politiet har iverksatt tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, og jobber med å finne ut hva som har skjedd.

– Vi holder alle muligheter åpne, sier operasjonslederen.