Tidligere statsminister Erna Solberg er tydelig på at Vladimir Putins verdensbilde er fullstendig forvrengt.

Mandag morgen talte Putin i forbindelse med Russlands frigjøringsdag, 9. mai. Der kom han med flere beskyldninger mot Nato og Vesten, og mente at Russland ikke hadde noe annet valg enn å invadere Ukraina for å trygge sin egen sikkerhet.

– Grunnløs krig

Blant dem som reagerer på talen er tidligere statsminister Erna Solberg.

– Putins tale viser med all tydelighet hvor grunnløs denne krigen er, og er et bevis på hvordan Putins forvrengte verdensbilde står i sterk kontrast mot sannheten. Det er Russland som har angrepet Ukraina, og det er bare Putin som kan stanse krigen, sier Solberg.

Høyre-lederen er tydelig på at Putin brukte talen til å gjenta flere grunnløse påstander om hvordan nazisme og terror truet landet hans, og at NATO var i ferd med å planlegge et angrep på Russland.

– Begge deler er uten rot i virkeligheten og løfter absurditeten til et nytt nivå, sier Solberg.

Den tidligere statsministeren mener det var foruroligende å høre Putin omtale Donbas – som er ukrainsk – som en del av Russland.

– Det betyr at han vil fortsette å tilrive seg landområder fra en annen suveren stat, sier Solberg.

– Forfalskning

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre mener president Putin i talen omskriver og forfalsker historien.

– Talen følger et mønster fra president Putin om ganske systematisk historieomskrivning. I dette tilfellet var det også ganske klare eksempler på forfalskning, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

I talen sammenlignet blant annet han styrkene i Ukraina med de sovjetiske soldatene som kjempet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Besøker Kirkenes

Han hevdet også at Nato før Russland gikk til angrep på Ukraina i februar, hadde planer om å angripe Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014.

– Historien om et planlagt Nato-angrep på Krim faller på sin egen urimelighet, og hans begrunnelse for krigføringen er ikke sannferdig, sier Støre.

Han er mandag på besøk i Kirkenes der han blant annet snakker med næringslivet om virkningene av sanksjonene mot Russland.