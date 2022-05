Vannbakkels - dette trenger du:

2 dl vann

2 dl helmelk

100 g smør

250 g hvetemel

6 egg

Crust:

VANNBAKKELS: Med sjokoladekrem og kirsebær. Foto: God morgen Norge

100 g smør

100 g brunt sukker

100 g hvetemel

Sjokoladekrem:

Karamell

100 g sukker

50 g smør

100 g kremfløte

Annet:

200 g smør

200 g melis

30 g kakao

100 g karamellsaus eller 1 egg

80 g smeltet sjokolade

2 poser fryste kirsebær

100 g sukker

Litt maizena

Slik gjør du:

Kok opp melk, vann og smør. Ha i mel og jobb med deigen til alle melklumper er borte fra deigen. Ha så deigen i en kjøkkenmaskin og kjør til den er kald. Ha i ett og ett egg til deigen er blank. Kjør med grind.



Crusten lages ved at alle ingrediensene blandes sammen for hånd og kjevles ut mellom to bakepapir. Sett kaldt.



Sprøyt vannbakkelser ut på et brett og stikk ut ringer av crusten du har i kjøl. Legg oppå vannbakkelsene og stek på 180-185 grader i 20-25 minutter. De skal være gylne.



Karamell lages ved at du koker sukker med litt vann til en lys karamell, ha i smør og fløte og la det småkoke i noen minutter. Avkjøl.



Kremen er veldig enkel – alt utenom sjokolade kjøres sammen med en håndmikser, pisk inn sjokolade til slutt.



Kirsebærene tines i et dørslag eller sikt. Skjær bærene i to. Væsken kokes opp med sukker og jevnes før den avkjøles. Vend så bærene inn i væsken.



Etter vannbakkelsen er avkjølt, fyll den med smørkrem og bær. Legg lokket på, dust litt kakao over og server.