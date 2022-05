Hilde Schjerve blir ny nyhetsredaktør i NTB

– Jeg er ekstremt glad og takknemlig for å få denne muligheten. NTB er en høyt respektert merkevare med lange tradisjoner som de siste årene har vist sterk evne til innovasjon og utvikling av nye teknologibaserte tjenester, sier Hilde Schjerve i en pressemelding og legger til:



– For meg, som har et hjerte som banker hardt for både nyheter og digital utvikling, er det et privilegium å få være med å utvikle NTB videre.

Schjerve har lang og bred erfaring fra Dagbladet, der hun har jobbet de siste 20 årene. Hun jobbet blant annet som redaksjonssjef i nyhetslinjen i seks år, før hun ble redaktør for Dagbladet Pluss i 2020.

Hun tar over som nyhetsredaktør etter Sarah Sørheim, som 8. april sluttet i NTB for å begynne i ny jobb i Schibsted. Schjerve begynner i jobben som nyhetsredaktør i 8. august.

Begynner 8. august

– Vi er strålende fornøyd med å få en så erfaren kapasitet som Hilde på NTB-laget, sier administrerende direktør og sjefredaktør Tina Mari Flem i NTB.

– Hilde har et skarpt nyhetshode, solid etikk-kompetanse og er svært godt skodd for å drive fram redaksjonell utvikling og innovasjon. I tillegg er hun god til å lede og motivere dem rundt seg. Med andre ord: Hun er hel, redaksjonell ved – både faglig og menneskelig, sier Flem.

Schjerve har journalistutdannelse fra Bodø og en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU. Hun startet journalistkarrieren i Adresseavisen og har også erfaring fra Akershus Amtstidende og VG.

– Hun passer NTB perfekt

Schjerve legger ikke skjul på at det har vært mye følelser i sving i forbindelse med at hun nå gir seg i Dagbladet etter 20 år.

– Dagbladet er en fantastisk arbeidsplass som har gitt meg utviklingsmuligheter hele veien. Nå er det likevel riktig for meg å gå videre. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med de flinke folka som jobber i NTB og finne ut av alt vi skal få til sammen, sier Schjerve.

Sjefredaktør Flem gleder seg til Schjerve er på plass.

– Jeg har stor tro på at Hilde vil kunne løfte NTB Nyheter videre inn i fremtiden. At hun i tillegg til å være en svært god redaktør også har kommersiell teft, passer NTB perfekt. Dette blir moro! sier Flem.

Nina Eldor er fungerende nyhetsredaktør ut mai, før tidligere nyhetsredaktør Kristin Aanensen fungerer i rollen fram til Schjerve er på plass.