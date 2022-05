Marianne (47) og Morten (41) lever med hver sin diagnose

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Etter at Marianne Lillehagen og Morten Ludvigsen fikk hver sine diagnoser, tok livet en brutal helomvending. Nå bruker de humor for å håndtere hverdagen.

Du kjenner kanskje til paret fra TV 2-programmet «Rydderevolusjonen», hvor vi var vitne til at familien sov i overfylte rom i flere år før de oppsøkte hjelp. Rotet gikk utover helsen og humøret – og de legger ikke skjul på at sykdommene også påvirket familielivet:

– Det er ikke en sånn mamma jeg har lyst til å være. Jeg skal liksom bare ta en liten hvil når jeg sender Dennis på skolen, også trenger kroppen min å lade mer opp enn det jeg selv vil og ønsker. Da våkner jeg opp når Dennis kommer hjem fra skolen, og det er de dagene jeg syntes det er ordentlig trist at jeg ikke kan møte han i døra. Da har dagen gått og det han møter er en mamma som ligger i et mørkt rom.

Lillehagen har nemlig blitt diagnosert med sykdommen multippel sklerose (MS), som gjør at hun i noen perioder har lite eller ingen energi. Diagnosen fikk hun i 2007, kun to år etter at hun møtte samboeren på en kostymefest. Nå, 17 år senere, har de sønnen Dennis (14) sammen, og beskriver seg selv som en usedvanlig familie:

– Vi er klin kokos, men vi er også en familie med mye følelser, godt humør og er en glad sammensveiset gjeng, forteller de lattermildt til God morgen Norge.

Hva er multippel sklerose? MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes. Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Vanlige startsymptomer er: Synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn

Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt redusert tempo eller utholdenhet

Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet)

Noen opplever svekket gangfunksjon og balanseproblemer

Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner

Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse

"Usynlige symptomer" (MS-relatert utmattelse, smerter, søvnforstyrrelser) som gir begrensninger i det daglige liv og funksjon

Symptomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker

Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode

Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling Kilde: NHI

Preger hverdagen

Til tross for diagnosen, har Lillehagen heldigvis en mild form for sykdommen. Men hun legger ikke skjul på at dette fortsatt preger hverdagen hennes – selv om man ikke kan se det fysisk.

USYNLIG SYK: Lillehagen sin hverdag blir fortsatt preget av sykdommen, til tross for at man ikke ser det fysisk. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg har noen små problemer, som ikke synes på utsiden. Jeg har mer av de usynlige symptomene, blant annet fatigue. Det gjør at jeg blir veldig utmattet uansett hvor mye jeg hviler. Jeg har også dårlig hørsel på venstre øre, problemer med blærefunksjonen, og litt andre småtterier. Litt tinnitus og litt annen moro, forteller hun.

Videre forteller hun at hun noen ganger går inn i en slags «MS-tåke»:

– Jeg har også litt kognitive problemer, som gjør at det går litt saktere i perioder hvor jeg har mye fatigue. Hjernen er ikke like effektiv som det den er når den er på topp.

Hjertesykdommen

Nesten ti år senere, får samboeren Ludvigsen en sjokkbeskjed ut av det blå. Han blir nemlig diagnosert med en hjertesykdom, som gjorde at familielivet tok en ny og brutal helomvending.

Han var tidligere helikopterpilot, og merket ikke noe til symptomene selv. Da han skulle tilbake til jobben, hadde han dialog med drømmefirmet, som han alltid hadde hatt lyst til å jobbe for. Det var like i nærheten, slik at han ikke trengte å dra langt vekk fra sin syke samboer og barn.

FIKK SJOKKBESKJED: Morten Ludvigsen fikk en sjokkbeskjed, som førte til at drømmekarrieren ble lagt på hylla. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg gikk for å fornye det medisinske sertifikatet man måtte ha for å fly, og da kom det noe frem på en bilyd på hjertet. Jeg måtte gjennom masse tester, ultralyder og MR-undersøkelser, før jeg fikk diagnosen, forteller han.

Pilotdrømmen, det han hadde gledet seg til å komme tilbake til, måtte plutselig legges på hylla. Hjertesykdommen var nemlig genetisk, som gjorde at ikke lenger kunne fortsette med lidenskapen sin.

– Jeg hadde vært borte fra det i en stund, og gledet meg veldig til å komme tilbake igjen og «gutse på». Det var veldig tungt da jeg ikke hadde muligheten til å gjøre det lenger, forteller han om den knuste drømmen.

Det er lett å tenke at dette kunne ha gått utover parforholdet, men det gjorde familien sterkere enn noen gang. De hadde allerede litt erfaring tidligere med Lillehagen sin tilstand, i tillegg til en tidligere «parkrise».

Dét gjorde at paret fant styrke i hverandre – til tross for hver sine diagnoser.

– Vi fant veldig mye styrke i å støtte hverandre, og bestemte oss for at «dette skulle vi komme oss gjennom», fastslår Lillehagen.

– Vi åpnet oss opp veldig etter parterapien, begge to. Spesielt meg, som var mer av den typen som holdt ting inne. Jeg har lært meg å dele mer av følelser, som har hjulpet utrolig mye, skyter samboeren inn.

– Jeg tror ikke vi hadde vært i nærheten av å komme oss gjennom en sånn prosess uten en slik bakgrunn. Den tiden da han fikk diagnosen var vi på et veldig styrket sted, men det var tøft. Vi måtte gå mange runder med oss selv, forklarer hun.

De måtte gå gjennom en spesiell utfordrende periode – fra bilyden på hjertet til den endelige diagnosen, ettersom det tok så lang tid. Da oppstod det flere spørsmål:

– Ja, det er en bilyd, hva kan det være, når får vi svar – også begynte vi å lure på om Dennis kunne ha dette genet. Så det var mange etapper som vi måtte komme oss gjennom, som både var tunge og tøffe.

Humor som mestringsmekanisme

Noe av det viktigste for paret, var at diagnosene ikke skulle definere hvem de var. Det førte til at humor ble en viktig del av hverdagslivet:

– Man må jo le litt av det. Alle mine rare skavanker, med for eksempel kateter og «verktøyskassa» mi som jeg må ha med når jeg må på do. Man må tulle litt med det. Jeg hører jo aldri hva som skjer på TV hvis de prater i tillegg. Hvis noen prater til meg når jeg har en annen lyd ved siden av meg, så hører jeg jo ingenting. Så jeg sier jo veldig ofte: «Hva sa han på TVen?!», sier hun lattermildt og fortsetter:

– Morten sier jo at på at min gravstein skal det stå: Marianne «hva sa han?!» Lillehagen.

Til tross for at de klarer å spøke med alvoret, legger hun ikke skjul på at man må lære seg å akseptere at man har sykdommen sin, og bli kjent med den:

– Vi prøver å akseptere så mye som mulig, for å finne en ro rundt det. Det å finne livskvaliteteten rundt det at du har en sykdom, istedenfor å henge det på de triste knaggene.

Videre forklarer hun at til tross for at hun nå kun jobber 50 prosent til vanlig, er hennes hovedjobb å holde seg frisk. Både for alle menneskene rundt henne og for seg selv. Det å ikke kunne jobbe 100 prosent på grunn av sykdommen har vært et bevisst valg hun har tatt for å holde seg frisk så lenge som mulig, selv om hun er veldig glad i å jobbe.

Nå har derfor Lillehagen funnet en ny hobby som har endret livet totalt – nemlig yoga:

– Yoga for alle! Stress er jo en MS-pasient sin verste fiende, og det å kunne bruke pusten og kroppen din til å finne roen, i forhold til fatigue, er veldig styrkende. Jeg pleier alltid å si at vi mennesker er som gamle dynamoer på sykkelen – jo fortere du tråkker, jo mer lys fikk du i lykta. Vi mennesker må jo lage litt energi og, vi kan jo ikke bare sitte å tro at vi får det, avslutter hun.