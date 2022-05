Jeg kan ikke huske sist jeg har smilt så bredt på vei til Gardermoen. Jeg skal ikke ut å fly, selv om det også kan være fryktelig moro.

I stedet skal 612 hestekrefter, 850 Nm og et beist av en stasjonsvogn få lov til å slippe alle kreftene løs.

Foran meg venter en lang asfaltstrekning, på Gardermoen Motorpark.

Jeg setter bilen i RACE og aktiverer launch control. Den ene foten er klamret til bremsen, mens jeg gir full gass med den andre. Bilen står bare og dirrer.

I det jeg slipper bremsen, skal bilen eksplodere av gårde. Og OM DEN GJØR!

Du må faktisk til et sted som dette for å virkelig kjenne på alle kreftene – lovlig...

Lukter svidd

Jeg blir regelrett kastet tilbake i setet, mens AMGs Speedshift-girkasse mater på med nye gir – lynraskt. Et voldsomt smell mellom girskiftene bekrefter at det er en illsint 4-liters V8-motor som serverer kreftene.

Ekte karbon dominerer på innsiden, sammen med sort skinn og alcantara på rattet. Ikke de billigste råvarene, med andre ord.

Jeg rekker ikke se på speedometeret, men vet at 100 km/t passeres med god margin. Frem til 100 km/t tar det kun 3,5 sekunder – i en diger stasjonsvogn!

Take off med fly blir aldri det samme igjen. Her blir et hvert passasjerfly frakjørt, i alle fall de første meterne.

Det lukter svidd gummi og varme bremser. Eksosanlegget knitrer av begeistring.

Et lite tastetrykk senere, så er bilen over i komfort-modus, klar for å kjøre meg behagelig hjem igjen. Snakk om kontraster!

Denne fronten ser SLEM ut. Bak grillen bor en håndbygd V8-er på 4 liter.

Fullverdig familiebil

Ukens testbil er ingen ringere enn Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+. Altså toppversjonen av E-Klasse og en av de raskeste stasjonsvognene i verden. Intet mindre.

På utsiden ser bilen nesten litt anonym ut i forhold til hva den faktisk leverer. Sort lakk og sorte detaljer sørger for at dette er en bil som enkelt faller inn i kategorien «ulv i fåreklær».

Her serverer Mercedes kort og godt superbil-ytelser i en romslig familiebil-drakt.

Nå kjører vi den nye facelift-utgaven. Det innebærer enkelte visuelle oppdateringer, som ny grill, frontlys og LED-lys bak. Du skal være litt over snittet interessert for å se endringene umiddelbart.

På innsiden er nytt ratt på plass sammen med en ny touchpad i midtkonsollen. Den største forandringen på «nye» E 63 S er imidlertid ikke direkte positiv.

E 63 S kombinerer luksus med råskap. Du sitter som støpt AMGs Performance-seter.

Ikke like slem som før

Vi må til motor- og eksoslyden, som dessverre er strupet for å innfri de strenge EU-kravene til lyd.

Det er naturligvis ikke noe Mercedes kan lastes for, men du merker at lydbildet ikke er i nærheten av pre-facelift-versjonen. Hele volumet er lavere og du får ikke like mange uforutsigbare smell lenger, som tross alt gir en barnslig glede når du først har betalt for en V8 under panseret.

Når dette er sagt, synes vi AMG absolutt har klart å beholde sin egen, særegne lydkarakter. Det smeller litt fremdeles og den dype, deilige buldringen er utvilsomt på plass.

612 hk, sommerdekk og snø i luften er ikke helt optimalt...

Ingen elbil som matcher

Du trenger absolutt ikke en egen asfalt-stripe på Gardermoen for å kjenne på all galskapen som bor i denne stasjonsvognen.

Bare å starte bilen en tidlig morgen, på vei til jobb, gir en gledesrus.

Ved pådrag sitter kroppen godt plantet, mens du kan nyte lyden av turboer som plystrer og pese under panseret.

Ute på veien merkes det at oppdaterte E 63 S faktisk har blitt noe snillere i oppsettet når du kjører i komfort. Bilen oppleves hakket mer komfortabel til hverdagskjøring.

Over i sport eller sport +, forvandles plutselig en stor og praktisk familievogn til en sportsbil som roper etter svingete veier eller bane.

Understell, gass- og styrerespons tightes til – og det er rett og slett imponerende å kjenne hvordan bilen angriper svingene. Her kan du kjøre hardt uten at det kjennes anstrengende i det hele tatt.

0-100 km/t er i mål på bare 3,5 sekunder. Joda, det finnes flere elbiler som er enda raskere.

Men følelsen av en V8-motor som brøler av gårde, lynraske girskift og alle de mekaniske inntrykkene, er det ingen elbil som matcher.

Motoren er ekstremt sterk, også på lave turtall. 850 Nm er tilgjengelig fra 2.500 omdreininger.

Over 1.500 kroner for full tank

«Det beste i livet er gratis», synger Viggo Sandvik i Vazelina Bilopphøggers. Han har nok mye rett i det. Men det beste i «bil-livet» er definitivt IKKE gratis.

E 63 S koster brutalt mye penger, både i innkjøp og drift.

Toppversjonen vi kjører begynner på rett over 2 millioner kroner. Med MYE ekstrautstyr lander vi på nærmere 2,5 millioner. Uten sammenligning for øvrig, kan du få en brukt Lamborghini Huracan til samme pris.

Åtte bensintørste sylindre er heller ikke noe sparetiltak. Med aktiv kjøring må du regne med rundt 1,2 – 1,6 liter/mil. Og med dagens bensinpriser bør du sette av litt driftskostnader i budsjettet. Dropp klatring, skolekorps og sydenferie, så har du en liten buffer.

Vi bikker 1.500 kroner med god margin for full tank...

Vi tipper landets bensinstasjonseiere er glad i biler som E 63.

Gjør som Viggo

Akkurat som Audi RS 6, er Mercedes-AMG E 63 S det vi kan kalle en komplett bil.

Aktiverer du drift mode, serveres alle kreftene direkte til bakhjulene.

Denne har egentlig alt: Stor plass til hele familien, digert bagasjerom, firehjulsdrift og du kan dra henger på 1,9 tonn.

Ved et par tastetrykk går den litt anonyme, sorte stasjonsvognen fra en «hverdagsbil» til å bli et monster du kan drifte med på bane! Det er virkelig ikke mange stasjonsvogner i verden som kan by på samme allsidighet og råskap.

Så var det disse pengene da. Med mindre Lottokupongen tikker inn, kanskje vi igjen bare skal gjøre som Viggo Sandvik så fint synger?

«Je klær på meg smilet hass Hjallis, sjøl om kredditora roper i kor».

Mercedes-AMG E 63 S Motor og ytelser: Motor: 4-liter V8

Effekt: 612 hk / 850 Nm

0-100 km/t: 3,5 sekunder

Toppfart: 290 km/t

Forbruk: 1,2 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B/H: 499, 206, 147 cm

Vekt: 2.075 kg

Bagasjerom: 640 / 1820 liter Pris fra: 2.033.000 kroner Pris testbil: 2.499.3248 kroner

