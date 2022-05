De var ikke spesielt tidlig ute med elbiler, men nå er det fullt fokus på elektrifisering hos Ford. Deres Mustang Mach-E er en av Norges mest solgte personbiler. Og nå kommer også elektriske varebiler for fullt.

Kort tid etter at produksjonen av nye E-Transit startet i mars i år, annonserte Ford Pro ytterligere fire nye, helelektriske nyttekjøretøy som alle vil bli lansert innen 2024.

I dag trekkes duken av det første av disse fire, den nye helelektriske arvtakeren til Europas mest solgte varebil, E-Transit Custom.

Brukes som energikilde

Bilen har en beregnet elektrisk rekkevidde på opp til 380 kilometer. Den kan lades med DC-hurtiglading og vil få god tilhengerkapasitet, noe som er viktig for at mange av kundene i segmentet skal kunne velge elektrisk.

Designmessig snakker vi ikke store sprell, dette er med all tydelighet en varebil.

Blant funksjonene som nye E-Transit Custom kommer med, er Pro Power Ombord. Dette er en teknologi som gjør bilen om til en energikilde til lys, utstyr og verktøy når du måtte ha behov for det.

Ford Transit Custom har i flere år vært blant de aller mest populære ett-tonns varebilene i Norge. Nå forventer Ford Motor Norges administrerende direktør også stor etterspørsel etter den helelektriske varebilnyheten.

Når bilen kan brukes som strømkilde, åpner det mange muligheter for eierne.

– Som skapt for Norge

– Etter den enorme interessen som vår nye helelektriske to-tonns E-Transit har skapt blant norske kunder, forventer vi at E-Transit Custom også vil bli en svært etterspurt helelektrisk varebil. Med vårt nye økosystem av tjenester som øker bedriftenes produktivitet og reduserer kjøretøyenes nedetid til et minimum, kan Ford, som allerede i en årrekke har vært Europas mest solgte nyttekjøretøymerke, nå levere en kombinasjon som er som skapt for Norge, sier administrerende direktør Per Gunnar Berg.

Ford vil starte produksjonen av nye E-Transit Custom andre halvår 2023, og den vil være en del av det bredeste tilbudet av Transit Custom som noensinne er tilbudt europeiske kunder. Ytterligere produktdetaljer vil bli offentliggjort i september i år.

Rekkevidde anslått til 380 kilometer og solid hengervekt er viktige momenter her.

Ny batterifabrikk

Alle Transit Custom-variantene vil bli produsert av Ford Otosan – Fords joint venture-selskap i Tyrkia.

Ford har altså flere elbiler på gang. I tillegg til Transit Custom kommer også Transit Courier pluss helelekrtriske personbilutgaver - flerbruksbilene Tourneo Custom og Tourneo Courier.

Ford annonserte også nylig at de jobber med et nytt joint venture-selskap i Tyrkia. Dette skal etter planen bli en av de største fabrikkene for produksjon av batterier til elbiler i Europa. Målet er å starte produksjonen rundt 2025 med en årlig kapasitet på mellom 30 og 45 Gigawatt timer.

