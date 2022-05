Fikk frastjålet Gullruten-statuett: Mann har meldt seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Pia Tjelta etterlyste Gullruten-statuetten på Instagram, etter at den forsvant i løpet av etterfesten. Nå har en mann tatt kontakt.

Skuespiller Pia Tjelta (44) vant lørdag prisen for beste birolle for sin innsats som karakteren Ingrid Nyman i NRK-serien «Lykkeland». Men samme kveld ble Gullruten-statuetten frastjålet.

Det var i løpet av etterfesten på hotellet at prisen ble borte for vinneren.

På Instagram la hun ut en etterlysning hvor hun ba personen som hadde Gullruten om å sende melding om hvor den befant seg.

Nå har en ukjent mann tatt kontakt, forteller hun til VG.

– En angrende fyr våknet med tidenes fylleangst, stakkars.

Tjelta opplyser til avisen at hun ikke ante hvem mannen var før han tok kontakt på Instagram.

– Han var såpass søt at han kan få forbli anonym, sier hun og legger til at «han er veldig tilgitt», og legger til at «folk har vel gjort verre ting på fest».

Tjelta skriver til avisen at statuetten fortsatt befinner seg i Bergen, og at hun regner med å få den tilsendt i posten.

Tjelta har ikke besvart God kveld Norges henvendelser.