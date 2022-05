Spiste skolebolle for første gang: – Denne pillen kan jo endre livet mitt

Da Ole-Jacob Steen-Hansen (27) var fire år gammel fant han ut at han ikke tålte gluten. Det har satt begrensninger for både middagsmeny og sosialt liv.

– Da jeg var liten var det vanskelig å finne glutenfrie alternativer til matpakken. Mamma eksperimenterte med alle typer mel, slik at jeg kunne ha noe å spise. Tenk så mye digg gjærbakst jeg går glipp av: skoleboller, croissanter, focaccia, hvitløksbaguetter, sier Steen-Hansen til TV 2.

GLUTENPILLE: Ole-Jacob har aldri tålt gluten, men så prøvde han et preparat som angivelig skal bryte ned gluten i kosten. Eksperten tviler på at det funker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Så ble han tipset om et helt spesielt produkt. Det resulterte i et eksperiment som tok fullstendig av på TikTok. Nå lurer flere nysgjerrige tittere på om de kan prøve det samme.

– Det kan endre spillereglene for livet mitt, fortsetter han.

Se videoen av at Steen-Hansen spiser gluten lengre nede i saken.

For godt til å være sant

Glutenintolerante Steen-Hansen ble tipset om produktet «Gluten GO» av en kompis.

– Jeg ble skeptisk med en gang. Jeg tenkte jeg burde ha hørt om dette produktet tidligere dersom det skulle ha funket. Men så tenkte jeg «Vet du hva? Jeg skal prøve pillene, spise gluten og sette av en hel helg slik at jeg har nok tid for å være dårlig».

Sist gang 27-åringen fikk i seg gluten, hang han nærmest over doskålen. Da hadde han blitt servert en brødskive ved en feil.

– Den smakte alt for godt til at den kunne ha vært glutenfri, legger han til.

Siden har han holdt seg langt unna. Helt til nå.

– Jeg fikk tak i pillene og dro rett til bakeriet ved siden av der jeg bor. Da kjøpte jeg de feiteste skolebollene og kanelsnurrene jeg kunne finne, noe jeg aldri har spist før. Jeg hev i meg pillene og slukte bakverket. Så dokumenterte jeg det hele på TikTok. Det har tatt helt av.

På ett døgn hadde videoen blitt sett mer enn 300.000 ganger.

Advarer andre

I en oppfølgervideo forteller Steen-Hansen at eksperimentet var en suksess. For første gang på lenge kunne han hive i seg store mengder med glutenholdig mat uten å bli dårlig. Likevel ber han nysgjerrige tittere om å være forsiktige.

– Jeg er bare en helt vanlig fyr som ikke tåler gluten. Jeg har ingen medisinsk bakgrunn, men vil finne ut av hva som funker for meg, sier Steen-Hansen.

27-åringen understreker at han har vært flink til å holde seg unna gluten hele livet, og at han dermed kan ha «bygd opp» magen sin. Han undrer også på om det hele kan ha vært styrt av ren flaks.

STORT ENGASJEMENT: Flere nysgjerrige tittere har sett videoen til Ole-Jacob. «Omg det her blir spennende! Hvis det funker, da har vi en revolusjon» skriver en av seerne i kommentarfeltet til Ole-jacob. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Men jeg kommer definitivt til å gi det flere forsøk, fortsetter han.

Misvisende markedsføring

Professor ved Universitetet i Oslo Knut Lundin forklarer at «Gluten GO» er en miks av tre enzympreparater. Ifølge han er det ingen vitenskapelige studier som har vist at pillene virker. Likevel presiserer han at han ikke har noen grunn til å mistro Steen-Hansens observasjon.

– Dette er ikke medisin, men et kosttilskudd uten dokumentert virkning. Om det virker eller ikke er vanskelig å si, men jeg mener dette nesten kan kalles juks, sier Lundin til TV 2.

Professoren mener det er svært usannsynlig at preparatet klarer å bryte ned gluten, og i hvert fall de delene av gluten som er involvert i sykdommen cøliaki.

Han tror at den heldige reaksjonen til Ole-Jacob Steen-Hansen handler om noe helt annet.

– Glutenfølsomhet uten cøliaki skyldes ikke gluten, men andre stoffer i den glutenholdige maten. Det er mye som tyder på at det er karbohydratene i bakverket som fører til den negative reaksjonen. Enzymene som finnes i produktet «Gluten GO» er proteinnedbrytende enzymer, så de burde ikke funke mot fruktaner, som finnes i gluten.

SKEPTISK: Knut Lundin er professor ved UiO. Han mener «Gluten Go» er ren juks, og at det er lite sannsynlig at preparatet kan bryte ned gluten i mat. Foto: Ystein H. Horgmo

– Hvis du har cøliaki og tar disse pillene for å spise gluten, vil det være farlig. Da får man en betennelse i tarmtottene. Så hvem er det egnet for? Det vet man ikke. Å kalle det «Gluten GO» er misvisende markedsføring.

Leverandøren er uenig

Etter det TV 2 kjenner til finnes det flere ligninene produkter på nett som angivelig inneholder stoffer som kan bryte ned gluten i kosten. Av disse skal «Gluten GO» være den eneste som selges i norske butikker.

Leverandøren av preparatet, Verman AS, svarer på kritikken fra professoren i en e-post til TV 2:

«Våre studier viser at Gluten GO inneholder 3 enzymer som bryter ned gluten. Produktet er ment for glutensensitive. Produktet er ikke ment for cøliakere.»

Leverandøren av preparatet har merket pakningen med en advarsel om at produktet ikke fungerer for de som har cøliaki.