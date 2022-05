– Putin lever i en parallell virkelighet - hans eget «Truman Show»

Professor Kjell Terje Ringdal mener Russlands president fremsto som kald, kynisk og sterk i 9. mai-talen. Nå frykter han at enda flere russere tror på Putins alternative virkelighet.

I den prisbelønte filmen «Truman Show» fra 1998 blir hovedpersonen Truman Burbank født inn i en avstengt og alternativ virkelighet.

Burbank - spilt av Jim Carrey - vokser opp til å bli en voksen mann med venner og familie, uten å vite at alle andre er skuespillere og at det fins en virkelighet utenfor veggene som omringer byen.

En slik verden mener retorikk-professor Kjell Terje Ringdal at Vladimir Putin er i ferd med å skape for det russiske folk.

Dette mener han presidenten tydeliggjorde i den store 9. mai-talen.

– Dette er en hollywoodsk myteproduksjon, og virkeligheten til Putin er et slags «Truman Show». Med mindre han er helt inne i psykiatrien, så står han altså og holder en tale der han er sikker på at Russland er et offer. Dette er en offertale, sier Ringdal.

VURDERER: Retorikk-professor Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania mener Putin sin kalde fremtoning gir trygghet hos mange russere. Foto: Martin Leigland / TV 2

Mente Ukraina truet

Etter å ha hyllet veteranene, familiene, og de som falt i kampen mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig, vendte Russland-presidenten fokuset mot Ukraina og dagens kamphandlinger.

Ifølge Putin var det nødvendig å gjøre noe med det han omtalte som en «helt uakseptabel trussel» fra Ukraina.

– Det ble snakk om at Ukraina drev med hemmelige forberedelser for å få tak i atomvåpen, sa Putin, og fortsatte:

– De anskaffet seg nye og moderne våpen, og faren mot Russland økte hver eneste dag. Det eneste vi kunne gjøre, var å gjøre det vi gjorde.

HILSER: Russland-president Vladimir Putin hilsen på publikum før talen 9. mai.TY. Foto: SPUTNIK

Tror han på det selv?

– Presidenten har tilgang på mer informasjon enn den gjengse russer. Tror du Putin selv tror at Russland er et offer?

– Det er et godt spørsmål, og jeg har tenkt mye på det. Når Putin selv legger seg om kvelden - tror han på det han har sagt? Jeg tror han gjør det, sier Ringdal.

Professoren mener Putin er en mann som selv har vokst opp i denne parallelle virkeligheten, og at han i kraft av å være gammel KGB-agent tolker verden med helst spesielle briller.

– Jeg tror han tolker verden slik at Vesten er truende, og Østen må reddes.

PUBLIKUM: Millioner av tv-seere får hvert år med seg talen og paraden 9. mai, som er en feiring av seieren mot Nazi-Tyskland. Foto: SPUTNIK

– En «ond deodorant»

De siste ukene har det blitt spekulert mye i Putin sin helse. Flere har lagt merke til møtebildene der han rister med foten og griper tak i bordkanter.

– Hvordan syns du han fremsto under talen?

– Grunnleggende ser jeg på Putin som en «ond deodorant». Dette er en uttrykksløs, glatt, kald og funksjonell type som har den språklige og fysiske utformingen han har. Jeg tror dette er en oppvisning av makt, muskler, vilje og trygghet som går rett hjem hos det russiske folk, sier Ringdal.

Han mener Putin fremstår som den store far, og at dette var en tale som får russere flest til å tenke at «Dette var fint, og gir meg lyst til å hylle min leder».

– Fremstår bitter

Minerva-redaktør Nils August Andresen synes det er rart at en nasjonal feiringsdag får en så negativ klang.

– Jeg synes dette fremstår som talen til en bitter og sint mann. Det er en enorm kontrast til Zelenskyj-talen i går, der han følelsesladet pekte veien fremover for en mer optimistisk kamp for frihet og demokrati i Ukraina.

– Slikt var det ingenting av her. Det var derimot en bitterhet over at NATO og USA ikke har anerkjent Russland sin storhet, sier Andresen.

BETRAKTNINGER: Minerva-redaktør Nils August Andresen synes Putin fremsto som en bitter mann. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hint om tankegangen

I talen hyllet Putin styrkene som slåss i Stalingrad og Leningrad under andre verdenskrig, og dro paralleller til soldatene som kjemper i dagens kamper.

– Det er interessant at han også nevnte styrker som har slåss i Kyiv og Minsk, i tillegg til å nevne «for hele vårt samlede sovjetiske folk». Dette er en frase som er løftet fram fra den gamle sovjetiske nasjonalsangen, og denne hinter litt om hvordan Putin forstår ukrainere og hviterussere, sier Andresen og presiserer:

– At de ikke har retten til uavhengighet som de ønsker, og slik er formuleringene og retorikken til Putin hele tiden.

Ikke overrasket

Den svenske russlandforskeren Gudrun Persson frykter talen bærer bud om en langvarig konflikt. Persson sier til nyhetsbyrået TT at Putin ikke kom med noen store overraskelser mandag.

– Det er en stadig voksende kløft – og han legger all skyld på Vesten, sier hun.

Flere tusen soldater og et stort antall militærkjøretøy deltok i dagens parade. Interkontinentale atomraketter ble også vist fram.

I tillegg skulle 77 kampfly og helikoptre ha deltatt, men dette ble avlyst. Putins talsmann Dmitrij Peskov viste til været da han opplyste at planene var endret, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Bilder fra Moskva viser at været mandag var lettskyet.