1,2 millioner i bøter etter at pasient døde

Natten etter at hun ble utskrevet fra Stavanger universitetssykehus, døde en kvinne i 60-årene.

Kvinnen ble kvalt av en ernæringspumpe fordi feil slange var koblet til pumpen. Dermed fikk kvinnen for store doser næring, og ble til slutt kvalt. Det var NRK Rogaland som omtalte saken først.

– Dette er en svært trist og tragisk hendelse hvor pasienten døde. Det er sterkt beklagelig, sier styreleder i Helse Stavanger, Bjørn Erikstein, i en pressemelding.

Styret i Helse Stavanger må betale et forelegg fra Sør-Vest politidistrikt på 600.000 kroner i forbindelse med hendelsen, som skjedde i 2018.

Også Sandnes kommune får 600.000 kroner i bot, fordi pasienten var under oppsyn fra hjemmesykepleien i Sandnes kommune. Det melder NRK.



– Når slike saker skjer, må vi ta lærdom for å sikre at det ikke skjer igjen. Helse Stavanger har i etterkant av hendelsen gått gjennom rutiner med sikte på å gjennomføre nødvendige endringer, tilpasninger og opplæring og for å styrke videre arbeid med læring og kvalitetsforbedring. Sykehuset har også hatt en god dialog med Sandnes kommune, sier Erikstein.

Politiet har konkludert med at Helse Stavanger ikke hadde gjort en tilstrekkelig vurering av pasientens behov for tilsyn i forbindelse med tilførsel av sondeernæring.