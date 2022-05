Hevder City-overgang er klar: – En eventyrovergang av de sjeldne

Ifølge det anerkjente nettstedet The Athletic og reporter David Ornstein fortsetter Erling Braut Haaland karrieren i Manchester City fra sommeren av.

Ifølge nettstedet vil avtalen bli offentliggjort om få dager. City skal være klar til å utløse utkjøpsklausulen til Braut Haaland som er på om lag 750 millioner kroner.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener nyhetene fra England, som ble avslørt i morgentimene mandag, er som ventet.

– Det står jo en spissplass og nærmest skriker og venter på Erling Braut Haaland der, sier Thorstvedt.

– Dette er en eventyrovergang av de sjeldne. Det er er en eventyrlig overgang for Erling Braut Haaland og det er en eventyrlig overgang for norsk fotball. Braut Haaland kommer til å passe ypperlig inn i stilen til Manchester City, og han kommer til å være favoritt til å bli toppscorer i Premier League neste år. Det sier sitt om overgangen, sier Jesper Mathisen.

TV 2 har de siste ukene skrevet at absolutt all informasjon tyder på at Manchester City har hatt et stort forsprang i kampen om Braut Haalands signatur. Nå skal altså avgjørelsen være tatt.

– Vi har altså fått fra rykter til om at han har vært linket, til sterke rykter og nå til at det skal være «done deal». Da er det gjerne bekreftelsen som er neste steg. Det ser jeg på som overveiende sannsynlig og som det mest naturlige, sier Erik Thorstvedt.

Han påpeker altså at City, som nylig røk ut av Champions League til fordel for Real Madrid, skriker etter en spiss – mens ting for øyeblikket er mer uavklart i Real Madrid som har vært Citys hovedutfordrer i jakten på Braut Haaland.

– De ønsker seg Mbappé , har Benzema og Vinícius . Skal Erling inn der også? Jeg tenker «nja, not so much» til det. City ser jeg på som mer naturlig, sier Thorstvedt.

Tror Haaland vil utvikle seg

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund avslutter sesongen hjemme mot Hertha Berlin til helga. I så måte kan det være naturlig med en avklaring denne uka – slik at nordmannen får tatt et verdig farvel med klubben han de siste årene har banket inn mål for.

Både Thorstvedt og Mathisen tror Erling Braut Haaland vil nyte godt av å få Manchester City-trener Pep Guardiola som trener.

– Pep er jo et fotballgeni, så jeg tror at det å spille under gode trener vil utvikle det som spiller. Det er jo flere som har sagt at de har lært mer de første to ukene under Pep enn under flere år med andre trenere, sier Erik Thorstvedt.

Han tror Braut Haaland vil få et større register å spille på som Manchester City-spiller.

– Braut Haaland er kanskje ikke så fintspillende som den andre gjengen som er der, med Phil Foden og Gabriel Jesus som ikke er så utpreget nummer 9-spiss. Men Guardiola har lykkes med Sergio Agüeroog andre spisser tidligere, så jeg tror det vil gå fint. Braut Haaland må kanskje lære mer om bevegelsesmønster og sånt i trange forhold, men det vil bare videreutvikle han, påpeker Thorstvedt.

Jesper Mathisen ser ingen grunn til å betvile informasjonen fra England.

– Erling Braut Haaland har vært flink til å velge klubber i hele karrieren og jeg tror han treffer rett beslutning denne gangen også. Det ser ut til å være veldig riktig og viktig for både klubb og spiller. Jeg tror overgangen egentlig har vært klar i en liten stund nå, og da er det bare å glede seg til Erling Braut Haaland skal spille jevnlig i både Champions League og Premier League for en klubb som har den stallen Manchester City har, sier Mathisen.