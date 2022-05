Enten du liker det eller ikke: Det er lenge siden bensinstasjonene stort sett bare solgte bensin og diesel – og kunne hjelpe deg med både oljeskift og andre småreparasjoner på bilen.

Mat og drikke har blitt stadig viktigere her. Når is-sesongen nå er godt i gang over store deler av landet er det full fart ved softismaskinene rundt om hos landets Cirkle K-stasjoner. De selger nemlig nesten én million softiser årlig.

Ingen serverer flere enn Helén Windsvoll, Linda Carlsen og stasjonskollegene i Heddal i Telemark.

– For åtte-ni år siden bestemte vi oss for bygge en isdestinasjon i Heddal. Dét vil jeg si vi har klart, sier Helén Windsvoll.

Kom på 1950-tallet

Stasjonen hun eier, Circle K Heddal, solgte 18.001 softis i fjor. Ingen norske stasjoner i Circle K selger flere. Nærmest kommer Circle K E18 Horten med 17.958 solgte is.

– Vi har et sterkt konkurranseinstinkt her på Heddal. Gjennom hele året hadde vi en tøff kamp med Horten om hvem som skulle servere mest softis til kundene. Det smaker godt å komme på førsteplass, selv om det var en knepen seier, sier Windsvoll.

Ssoftisen dukket for første gang opp i Norge sent på 1950-tallet, og har holdt seg i popularitet gjennom tiårene. Sammen med blant annet kuleis, milkshake og frappe er den en del av Circle K Norges satsing på avkjølende og forfriskende matvarer.

Jungeltelegrafen

– Totalt serverte vi 948.937 softiser i kjeks eller beger på selskapets stasjoner i løpet av fjoråret. Etterspørselen er stor i alle deler av landet, men vi selger spesielt godt i Vestfold, Telemark og Nordland. Nesten hver tredje softis vi lager, spises her, sier Mia Cathrine Tveit Stoknes, som leder kategori- og butikkutvikling i Circle K Norge, i en pressemelding.

Vi vender tilbake til Heddal, det lille tettstedet som kanskje er mest kjent for å huse Norges største gjenværende stavkirke. Hvorfor er folk her så ualminnelig sugne på softis?

– Jeg tror jungeltelegrafen har en del å si. Mange mener vi har den beste softisen, og de forteller det videre til andre. Vi har blitt et fast stoppested for alt fra pensjonister på tur og barnefamilier med sykler, til arbeidsfolk, ungdom og hyttefolk. En del skal ha softis selv når det regner og snør, sier Linda Carlsen, daglig leder på Circle K Heddal.

Ekte krokan

Hun nevner hyggelig stasjonsbetjening, godt renhold og flust med sitteplasser utendørs som viktige suksessfaktorer for softiseventyret på Heddal-stasjonen.

– I tillegg til kvaliteten på isen, selvsagt. Vi mener at Diplom-Is har den aller beste softisen. Derfor er vi glade for å ha dem på laget, sånn at vi kan servere et mest mulig velsmakende produkt til kundene, sier Carlsen.

Blant favorittene oppå softisen er fremdeles gamle favoritter som sjokolade, jordbær og tuttifrutti. Softiselskere av litt eldre årgang foretrekker gjerne ekte krokan – altså uten nøtter. Av nyere smaksvarianter som er blitt populære finner vi sitron, salt karamell og salt lakris.

Nå er planen i Heddal å slå egen rekord i 2022. Målet er å selge 20.000 softis i løpet av året.

Stasjonene på softistoppen: 1. Circle K Heddal (18 001) 2. Circle K E18 Horten (17 958) 3. Circle K Rakkestad (15 851) 4. Circle K Korgen (13 369) 5. Circle K Fauske (12 060) 6. Circle K Husnes (11 172) 7. Circle K Skei (11 016) 8. Circle K Drangedal (10 741) 9. Circle K Høydalsmo (10 667) 10. Circle K Hesseng (10 414)

