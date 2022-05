Putin i tale: – Har opptrådt ansvarlig ovenfor verdenssamfunnet

Putin hevder at Ukraina og Vesten opererte i hemmelighet, og at det oppsto en uakseptabel trussel overfor Russland.

9. mai markerer dagen hvor Russland beseiret Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Det har derfor i forkant av dagen blitt knyttet stor spenning til hvordan Russland og Putin vil markere dette i år, over 70 dager inn i krigen mot Ukraina.

Mandag morgen norsk tid arrangeres en stor militærparade i Moskva. Hundrevis av militære kjøretøy og flere helikoptre deltar.

– Gratulerer med seiersdagen

Ifølge Sky News og The Guardian er markeringen i en mindre skala i år enn tidligere, nettopp fordi mye av utstyret brukes i den pågående krigen mot Ukraina.

Like før klokken 09.00 ankom presidenten Den røde plass i hovedstaden. Der hilste han blant annet på en rekke russiske millitærtopper.

Putin vil også tale til folket.

– Gratulerer med den store seiersdagen. Dette er en hellig dag for oss, for det var da vi forsvarte fedrelandet, åpnet Putin talen og viste til seieren og Nazi-Tyskland i 1945.

– Vår plikt er å opprettholde minnet til de som ofret alt, og gjøre alt for at en verdenskrig ikke inntreffer. Alltid når det har vært uoverensstemmelser internasjonalt har Russland opptrådt ansvarlig overfor verdenssamfunnet, sier presidenten.

– Uakseptabel trussel

Videre sier Putin at de tidligere i år forsøkte å få til en avtale og et kompromiss om sikkerhet i Europa.

– Dette klarte vi ikke, og Nato ville ikke komme oss i møte. De hadde helt andre planer. De drev hemmelige operasjoner om en ny straffeoperasjon i Donbas, sa Putin.

– Det ble også snakk om at Ukraina drev med hemmelige operasjoner for å få tak i atomvåpen. Derfor oppsto en helt uakseptabel trussel for oss.

Den russiske presidenten hevder at de ikke hadde noe annet valg enn å invadere Ukraina.

– De anskaffet seg nye og moderne våpen og faren for Russland økte for hver dag. Det eneste vi kunne gjøre, var å gjøre det vi gjorde, sier presidenten.

Ett minutts stillhet

Deretter henvendte Putin seg til de russiske soldatene.

– Kjemp for vårt fedrelands fremtid, slik at nazister ikke kommer til syne igjen og straffer sivilbefolkningen. Gjør det for alle dem som har falt for de barbariske beskytningene fra Ukrainas side, sier presidenten.

Så erklærte Putin ett minutts stillhet.

Da presidenten var ferdig på talerstolen ble flere kanoner avfyrt og paraden fortsatte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også kommet med en uttalelse.

– Vi vil aldri glemme hva våre forfedre gjorde under andre verdenskrig, da over 8 millioner ukrainere døde. Snart vil det bli to seiersdager i Ukraina – og noen vil ikke ha noen, sier Zelenskyj mandag.

– Vi skal vinne

Presidenten sier de kjemper for sine barns frihet, og at de derfor skal vinne.

– Vi vant da. Vi skal vinne nå. Gratulerer med seiersdagen over nazismen!

Samtidig som russerne feirer frigjøringsdagen, har Nato-sjef Jens Stoltenberg kommet med nok en tydelig oppfordring til Putin om å stanse krigen umiddelbart.

– Vi står fast ved Ukrainas side og vil fortsette å hjelpe landet med å utøve sin rett til selvforsvar, legger han til.

Saken oppdateres!