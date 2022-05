VW-sjef Ferdinand Piëchs hadde en visjon rundt årtusenskiftet. Han ville lage en bil som viste at det folkelige merket kunne måle krefter med de aller mest luksuriøse bilene på markedet. Det ble nesten en besettelse. Phaeton skulle sette en ny standard.

Så langt var Piëchs villig til å strekke seg, at det hele ble et enormt tapsprosjekt. 227.000 kroner gikk hver solgte bil i minus. Og det til tross for at toppmodellen, med en vanvittig 6-liters W12-motor, kostet godt over 2 millioner kroner.

Nå kan du få den samme W12-utgaven til svært så overkommelige priser.

I skrivende stund ligger det faktisk TO utgaver av W12-utgaven for salg på bruktmarkedet i Norge. Det er unikt!

Denne skal følge opp en stor bilsuksess

Litt over 100.000 kroner

Begge er 2003-modeller. Den ene med lav kilometerstand, kun 134.000, er priset til 349.000. Den andre har heller ikke avskrekkende høy kilometerstand, 184.000, men NAF-testen tilsier at det blir en hel del kostnader på denne. Det gjenspeiles imidlertid i prisen på 111.000 kroner.

Begge er ekstremt godt utstyrt. Det betyr fire seter – med god plass bak. Baksetene er også elektrisk justerbare og den ene har også skjermer i nakkestøttene på forsetene.

Firehjulsdrift gjør at du kommer deg fram på vinteren – og luftfjæring skal sikre komforten og kan også heve bilen, om nødvendig.

Forsetene har forresten 18-veis justering – og både kjøling og massasje.

Beige interiør gir ekstra høy premiumfølelse. Men det merkes at det har skjedd ting med bilinteriør siden dette var moderne. Faksimile: Finn.no

Klikk her for å se hele annonsen

10 viktige krav

Piëch hadde visstnok ti ufravikelige krav til denne bilen. Ikke alle er kjent, men ett av kravene var at bilen skulle kunne kjøre i 300 km/t i en hel dag, i 50 varmegrader, mens det var 22 grader inne i bilen. Vibrasjonsfritt.

Med tanke på at bilens toppfart er begrenset til 250 km/t, sier det litt om hvor mye prestisje som ble lagt i denne bilen.

Det skal også sies at ryktene vil ha det til at bilen skal klare 324 km/t om du fjerner fartssperren ...

Plattformen i bunnen er dessuten den samme som ble brukt i Bentleys toppmodell – Flying Spur. Det er også en tydelig indikasjon på at VW mente alvor, her.

Denne bilen har garantert ikke naboen maken til

Bil for en Konge

Noen stor salgssuksess ble bilen aldri – selv om den fikk en oppgradering underveis. Årsakene er hovedsaklig at den konkurrerte i et sterkt felt, der mer prestisjetunge merker allerede hadde et godt grep. Det var ikke samme klang over Phaeton som de andre direktørbilene.

Men VW skal ha takk for at de blåste liv i et "vilt" prosjekt.

Og en del prominente personer kjøpte den, tross alt. Blant de mest kjente finner vi blant andre Kong Harald og Pave Benedict XVI.

De fleste valgte svart lakk på Phaeton.

Hvordan finner jeg riktig pris på bilen min

Smart kjøp?

Så er selvsagt spørsmålet: Er det nå du skal sikre deg en slik bil? Svaret er vel strengt tatt nei.

Men på en annen side. Skal du først ha en Phaeton, er det kanskje nettopp W12-utgaven du skal ha. Den er tross alt selve symbolet på VWs mest ambisiøse prosjekt.

En godt holdt bil som tas vare på videre, er sånn sett en kuriøs del av bilhistorien.

PS: Det er faktisk to Phaeton til til salgs på finn.no akkurat nå. En 2006-modell med V10-diesel på 5 liter - og en 2014-modell med 3-liters diesel og firehjulsdrift.

Video: VW er bedre på folkelige biler – elutgaven av Golf er en populær bruktbil:

Allerede i 2011 var det et solid verditap på Phaeton