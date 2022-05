Stort jordskjelv i Taiwan

Mandag morgen kommer det meldinger om et jordskjelv i Taiwan.

Et jordskjelv har rystet deler av Taiwan mandag morgen, melder Reuters.

Episenteret skal ha oppstått utenfor Taiwans østkyst, men med en dybde på 27,5 kilometer kunne det merkes over hele landet, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal skjelvet ha blitt målt til en styrke på 6,1.

Enn så lenge skal det ikke være snakk om personskader.

Taiwan er et land som ofte er utsatt for jordskjelv, og i 2016 ble 100 personer drept i Sør-Taiwan. I 1999 ble mer enn 2000 mennesker drept i et jordskjelv med styrke på 7,3.