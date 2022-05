Audi har har allerede stor suksess med elbilen e-tron, e-tron GT, Q4 e-tron og e-tron Sportback. Men det stopper selvsagt ikke der. I dag rullet de ut en svært spennende bil på Aker Brygge i Oslo.

Det er riktignok en konseptbil – men Audi A6 Avant e-tron Concept skal være veldig tett opptil bilen som skal komme på markedet i 2024.

– Dette er moro. Vi har aldri hatt en konseptbil med oss på Aker Brygge før. Og at det er en elektrisk Audi A6 som stasjonsvogn, gjør det ekstra spennende. Det er jo en bilmodell som har lang tradisjon i Norge. Basert på bilen vi har her, er jeg trygg på at interessen ikke blir noe mindre etter dette, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, som er med på sendingen på God Morgen, Norge på TV 2.

Åpent for publikum

Det er rundt en måned siden konseptbilen ble avduket for verden. Vi i Norge er blant de aller første som får se den i virkeligheten, og ikke bare på bilder.

– Etter at den har vært med oss på God Morgen, Norge, skal den vises for pressen og spesielt inviterte kunder. Lørdag blir det åpent for publikum til å komme og ta en titt, også, fortsetter Møller Johnsen.

Han tror designet på konseptbilen gir mange potensielle kunder vann i munnen:

– Den ser jo rett og slett utrolig bra ut. Jeg tror mange har ventet på å få en elektrisk utgave av A6. En romslig familiebil, som ser bra ut, har god rekkevidde og masse plass. Og akkurat det er det de får her. Bare synd vi ikke får se interiøret. Det er jeg skikkelig spent på.

Bilen ble levert på transport fra Tyskland tirsdag morgen – og avduket i forbindelse med God Morgen, Norge-innslaget.

Salget har stupt - her er bilen som skal endre på det

Ingen konkurrenter

Ettersom de aller fleste andre konsentrerer seg om SUV-er, ligger det ikke an til å bli mange konkurrenter i dette segmentet med det første.

– Stasjonsvognene har tapt store deler av markedet. Men det er fortsatt en pakke som bør tiltale mange. Ikke minst i Norge. Jeg er spent på om sedaner, kombier og stasjonsvogner får en liten renessanse i forbindelse med elektrifiseringen. De gir jo bedre rekkevidde – og bedre kjøreegenskaper. Hvor mange trenger egentlig en SUV, lurer Broom-Vegard på.

Topp 10: De mest fornøyde bileierne

Baklyktene har O-LED-teknologi.

700 kilometer

Selv om ingen ting er endelig bekreftet, lover Audi opptil rundt 700 kilometers rekkevidde. Den raskeste utgaven skal dessuten klare 0-100 km/t på under fire sekunder - og det skal være klasseledende plass.

Bilen er 493 centimeter lang - og dermed tett opptil dagens Audi A6. Men siden drivlinjen i elbilene krever mye mindre plass, legges det til rette for større bagasjerom i e-tron-modellen.

I tillegg vil den kunne trekke tilhenger og ha taklast.

Produksjonsmodellen er ventet å bli klar for markedet i Norge i 2024.

Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

Priser

Den elektriske A6-en skal klare 300 kilometer på 10 minutters lading, under optimale forhold. Det er takket være et såkalt 800 Volt-system, som gir hurtiglading på opptil 270 kW.

For å sette det i perspektiv, første generasjon e-Golf klarer maks 50 kW. Så her har det skjedd ting.

Pris er det naturligvis alt for tidlig å snakke om. Den er også avhengig av den norske avgiftspolitikken. Men det blir flere varianter – med større og mindre batteripakker og drivlinjer.

Se hvilken legende som nå kommer tilbake



Video: Her tester vi Audis elektriske råskinn: