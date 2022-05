Aga innlagt på sykehus: – Kan være snakk om betennelse eller et lite infarkt

Det var under en sluttspillkamp i Sverige for Sävehof torsdag han fikk plutselig forhøyet hjerteslagfrekvens. Den ikke ville gi seg.

Det gjorde at han ikke kunne fortsette å spille. Han har vært til utredning på sykehus siden, melder avisen Göteborgs-Posten ifølge Aftonbladet.

– Jeg har gjennomgått ultralyd, avgitt blodprøver, tatt EKG-test og alt. Det er noen verdier i blodprøvene som viser tegn på at det er en form for skade på hjertemuskelen eller noen celler. Det kan være snakk om en betennelse eller et lite infarkt. Det er uklart, sier Aga til GP.

Han fikk sitt gjennombrudd med landslaget under EM i januar.

Aga ble innlagt på sykehus etter at Sävehof kom hjem fra bortekampen torsdag og har vært utredet siden. Han sier selv at han blir på sykehuset noen dager til.

– Jeg er i trygge hender og har det bra. Jeg er glad jeg avbrøt kampen, for man vet ikke hvordan det kunne gått om jeg ikke hadde gjort det, sier Aga.

Det er uklart hva episoden betyr for Agas karriere. Mange idrettsutøvere har kommet tilbake for fullt etter lignende hendelser.

Bodøværingen er uansett snart ferdig i svensk håndball. Neste år vender han hjem til trønderske Kolstad.

(©NTB)