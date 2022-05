Kø på E6 etter trafikkulykke

En trafikkulykke skaper utfordringer i morgenrushet på E6 ved Kløftakrysset mandag.

En bil har kjørt på en annen bakfra, og det er sørgående retning som har problemer.

– Kø og forsinkelser må forventes, opplyser Vegtrafikksentralen øst.

To felt er sperret i retning Oslo, og trafikken passerer i påkjøringsfelt.

– En bil med behov for berging. Denne er flyttet ut på veiskulder så trafikken flyter tilnærmet normalt. Selve trafikkuhellet løses med skademelding mellom partene. Ingen personskade, opplyser politiet like over klokken 7.