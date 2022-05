Granatangrep og skyting mot valglokaler - flere drept og skadd

Tre sikkerhetsvakter ble drept da væpnede menn åpnet ild ved et valglokale sør på Filippinene. Ni personer ble såret utenfor et annet valglokale etter et granatangrep.

Valglokalene åpnet klokka 6 mandag morgen lokal tid og stenges klokka 19. Ved forrige valg ble det registrert 133 voldshendelser, mens det denne gangen bare er rapportert om 16 voldshendelser hittil.

Likevel er valget oppsiktsvekkende. Sønnen til en tidligere diktator ligger an til å vinne valget på meningsmålingene, og det skaper bekymringer for menneskerettighetsaktivister, kirkeledere og politiske analytikere.

Tre drept

Tre sikkerhetsvakter ble drept da væpnede menn åpnet ild ved et valglokale sør på Filippinene. Angrepet fant sted like etter at valglokalene åpnet.

Skyteepisoden fant sted kort tid etter at valglokalene åpne i kommunen Buluan på øya Mindanao, der flere væpnede grupper, fra kommunistopprørere til militante islamister, er aktive.

Folk løp for å gjemme seg da skytingen startet. En fjerde vakt ble såret i angrepet, ifølge en polititalsmann.

Fem granater

Skyteepisoden skjedde få timer etter at fem granater eksploderte utenfor et valglokale i Datu Unsay som ligger på samme øy. Fem personer ble såret i angrepet søndag kveld.

Noen minutter senere eksploderte granater i nabokommunen Shariff Aguak, men det er ikke meldt om rammede derfra. De to landsbyene ligger begge i Maguindanao-provinsen.

En talsmann for landets valgmyndigheter sier til AFP at de forsøker å få bekreftet eller avkreftet at eksplosjonene var valgrelaterte.

Blodig historie

Maguindanao var i 2009 åsted for den verste episoden med politisk vold i landets historie. 58 mennesker ble massakrert av væpnede menn som angivelig arbeidet for en lokal krigsherre, i et forsøk på å stanse en rival fra å melde inn sitt kandidatur.

Flere titalls av ofrene var journalister som dekket valget.

Valg er ofte forbundet med uro og vold i Filippinene, et land med løse våpenlover og en voldelig politisk kultur, men ifølge politiet har det vært relativt rolig denne gangen.

Det var søndag registrert 16 valgrelaterte voldshendelser siden 9. januar, blant dem fire skyteepisoder, sammenlignet med 133 hendelser i forbindelse med presidentvalget i 2016 og 60 i mellomvalget i 2019.